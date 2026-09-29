Βουλή: Κόντρα της Κωνσταντοπούλου και με Θεοδωρικάκο για τις άρσεις ασυλίας – «Δεν θα ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κόντρα ξέσπασε στην Ολομέλεια μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο της συζήτησης της υπόθεσης της άρσης ασυλίας του υπουργού. Σημειώνεται ότι στο βήμα της Βουλής είχε προηγηθεί η συζήτηση για τα αιτήματα άρσης ασυλίας για τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, Παύλο Πολάκη και Θάνο Πλεύρη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατηγόρησε τον υπουργό – που έκανε λόγο για εκβιασμό του μηνυτή του ώστε να παρέμβει σε ΕΔΕ της αστυνομίας – ότι παρενέβη στην περίπτωση ελέγχου του γιού του από την αστυνομία ενόσω ο ίδιος ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η αναφορά της, μάλιστα, προκάλεσε την αντίδραση του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος της επισήμανε ότι τα όσα καταγγέλλει δεν σχετίζονται με την υπόθεση και πως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, με την πρόεδρο της Πλεύσης να συνεχίζει την καταγγελία της. «Είμαι πολύ περήφανος για τον γιό μου, και να μην τον ξαναπιάσετε στο στόμα σας» της απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην τοποθέτησή του, σημείωσε πως η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απέρριψε δύο φορές ως απαράδεκτες τις καταγγελίες του μηνυτή του, συνδικαλιστή αστυνομικού. Χαρακτήρισε την υπόθεση «εκβιασμό» που «δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός», καθώς, όπως είπε ουσιαστικά, ο αστυνομικός, επικαλούμενος καταγγελίες άλλων για γραπτά μηνύματα και άρα παραβίαση προσωπικών δεδομένω, χωρίς να έχει δεχτεί ο ίδιος κάποιο μήνυμα, ζητούσε από τον υπουργό να παρέμβει για υπόθεση ΕΔΕ σε βάρος του από το υπουργείο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο υπουργός έκανε λόγο για κυνήγι μαγισσών και κάλεσε τα κόμματα να μην μπουν σε μια λογική «πας νεοδημοκράτης κατηγορούμενος ή πας νεοδημοκράτης ένοχος».

Παίρνοντας το λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημείωσε: «Είπατε ότι θα έπρεπε να παρέμβετε ανεπιτρέπτως στην αστυνομία, κάτι που δε θα κάνατε ποτέ. Μα εδώ υπάρχει η υπόθεση του γιου σας ενώ ήσασταν υπεύθυνος για την αστυνομία. Προκύπτει ότι εμφανίστηκε σαν τυπικός έλεγχος…».

Την πρόεδρο της Πλεύσης, στο σημείο αυτό διέκοψε ο προεδρεύων Γ. Γεωργαντάς κάνοντάς της παρατήρηση πως η συζήτηση δεν αφορά οικογενειακή ευθύνη, με την Κωνσταντοπούλου να τον εγκαλεί ότι προσπαθεί να την φιμώσει και τον αποκάλεσε «καταγέλαστο». Συνέχισε να καταγγέλλει τον υπουργό ότι παρενέβη στον έλεγχο του γιου του από την αστυνομία ώστε να εμφανιστεί ως τυπικός έλεγχος, έλεγχος διάρκειας 80 λεπτών τον οποίο ακολούθησε πολυσέλιδο δικαστικό βούλευμα. Μάλιστα επισήμανε πως για την αναίρεση του βουλεύματος παρενέβη ο αδερφός του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη.

«Τι λέτε δε θα πούμε για τις οικογένειες, δεν καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε στραγγαλίσει κάθε έννοια διαφάνειας και αξιοκρατίας και θα μας φιμώσετε με το γνωστό φασιστικό σας τρόπο;» ύψωσε τους τόνους η κ. Κωνσταντοπούλου.

Θεοδωρικάκος: «Δεν παρακολουθώ τις προβοκάτσιες της Κωνσταντοπούλου, έχει καταλάβει ότι δε θα ξαναμπεί στη Βουλή»

«Δεν πρόκειται να παρακολουθήσω τις προβοκάτσιες και την προκλητική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που συνιστά σταθερή στρατηγική της με βασικό στόχο να διασωθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές καθώς έχει συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύει να μην ξαναείναι στα έδρανα του κοινοβουλίου μας» απάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Δεν είπε τίποτα ουσιαστικό για την υπόθεση που συζητάμε» ανέφερε και πρόσθεσε: «Σε ό,τι με αφορά οποιοσδήποτε να ερχόταν αίτημα άρσης ασυλίας για αυτό το περιεχόμενο δε θα ψηφίζαμε άρση ασυλίας, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά». Τόνισε πως «δεν υπήρξε ίχνος ένδειξης για την υποτιθέμενη κατηγορία, είναι προφανές το κίνητρο του συγκεκριμένου ανθρώπου» επομένως, είπε «είναι προφανές ότι η κυρία πρόεδρος ήθελε να πάει αλλού τη συζήτηση». «Είμαι πολύ περήφανος για τον γιό μου και μην τον ξαναπιάσετε στο στόμα σας» κατέληξε.

Σημειώνεται πως για την άρση ασυλίας του Τάκη Θεοδωρικάκου υπέρ ψήφισαν 51 βουλευτές, κατά οι 168 και υπήρξαν 17 «παρών», επομένως το αίτημα απορρίφθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο: Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Κεραμέως: Κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός – Ποτέ δεν τέθηκε θέμα απειλής από τις ΗΠΑ

Τσίπρας για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή: Όταν χάνεται ένα παιδί, καλύτερα ας μη ρωτάμε μόνο τι έγινε, αλλά και τι δεν έγινε νωρίτερα