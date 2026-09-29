Τσίπρας για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή: Όταν χάνεται ένα παιδί, καλύτερα ας μη ρωτάμε μόνο τι έγινε, αλλά και τι δεν έγινε νωρίτερα

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Ανάρτηση για τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας μία εκτενή αναφορά σε ζητήματα ασφαλείας και υποδομών στα γήπεδα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρει στην ανάρτησή του πως τα γήπεδα χρειάζεται να εγκσυχρονιστούν και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας,καθώς και να πραγματοποιούνται ουσιαστικοί έλεγχοι

Η ανάρτηση Τσίπρα

«Σήμερα όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό δεν μπορούμε να χαρούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Γιατί σήμερα θρηνούμε ένα νέο παιδί, έναν 16χρονο ποδοσφαιριστή από τη Καβάλα που έφυγε από τη ζωή αφού τραυματίστηκε σε αγώνα.

Σκέφτομαι πρώτα τους γονείς του, την οικογένειά του, τους συμπαίκτες και τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν γονιό που πηγαίνει να δει το παιδί του να παίζει μπάλα και δεν το φέρνει πίσω σπίτι. Η θλίψη μου είναι βαθιά και ειλικρινής.

Ένα παιδί όμως δεν πρέπει να πεθαίνει ενώ κάνει αυτό που αγαπά. Όταν χάνεται ένα παιδί, καλύτερα ας μη ρωτάμε μόνο τι έγινε, αλλά και τι δεν έγινε νωρίτερα.

Η χώρα χρειάζεται εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές, ιδίως στην ερασιτεχνική και τοπική κλίμακα, εκεί όπου παίζουν τα παιδιά μας. Χρειάζεται αυστηρούς και πραγματικούς ελέγχους, όχι έλεγχο «στα χαρτιά». Χρειάζεται ιατρική κάλυψη και πρωτόκολλα διάσωσης που να λειτουργούν παντού. Χρειάζεται ένα κράτος που προλαβαίνει την τραγωδία και δεν τρέχει πίσω της.

Δεν αξίζει να ασχολούμαστε με την πολιτική, αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών μας.

Στην οικογένειά του εύχομαι δύναμη. Τους χρωστάμε κάτι παραπάνω από ένα μήνυμα: να αλλάξουμε όσα πρέπει, ώστε να μη θρηνήσει άλλη οικογένεια.

Σήμερα όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό δεν μπορούμε να χαρούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Γιατί σήμερα θρηνούμε ένα νέο παιδί, έναν 16χρονο ποδοσφαιριστή από τη Καβάλα που έφυγε από τη ζωή αφού τραυματίστηκε σε αγώνα.



Σκέφτομαι πρώτα τους γονείς του, την οικογένειά… September 29, 2026

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