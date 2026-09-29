Νέες αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα: Ζήτησαν 12.000 ευρώ από καρκινοπαθή, θα της χρεώναν ακόμα και τα φάρμακα που είναι δωρεάν

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Από το δράμα των καρκινοπαθών προσπαθούσαν να βγάλουν κέρδος οι ιδιοκτήτες της ιδιωτικής κλινικής που λειτουργούσαν ογκολογική κλινική χωρίς άδεια.

Η Αθανασία Ιωαννίδου καρικινοπαθής μιλώντας στα τοπικά μέσα είπε ότι της ζήτησαν 12.000 για να νοσηλευτεί στην κλινική. «Ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 3-4 συνεδρίες 12.000. Να πληρώνω και στην κλινική δωμάτιο 300 ευρώ. Μου είπαν να εξουσιοδοτήσω κάποιον που δεν τον γνώριζα να παίρνει τα φάρμακα στο όνομα μου. Που τα δίνει το κράτος δωρεάν».

Οι 12.000 ευρώ θα κάλυπαν «τη δική του αμοιβή, το κρεβάτι, τα φάρμακα που θα πλήρωνα εγώ».

Η Αθανασία Ιωαννίδου αποφάσισε να πάει σε δημόσια κλινική και πλέον δίνει μάχη με τον καρκίνο για δεύτερη χρονιά. «Όλα αυτά που μου έλεγε ήταν τερατώδη. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, να πουλήσω νεφρό; Συνταξιούχοι άνθρωποι είμαστε», σχολίασε και εξήγησε ότι την παρέπεμψε στον γιατρό κάποιο πνευμονολόγος.

Έκλαιγαν και τσίριζαν οι ασθενείς

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι άκουγε κόσμο να ουρλιάζει μέσα από την κλινική. «Έλεγα στις κόρες μου αυτά που άκουγα εκεί μέσα, άτομα να κλαίνε και να τσιρίζουν, αυτό με πονούσε πάρα πολύ. Δεν του φερόταν καλά εκεί μέσα. Άκουγα από ανοιχτό παράθυρο φωνές κι είπα “Παναγία μου που ήρθα και νοίκιασα σπίτι, να ακούω εγώ αυτές τις φωνές”. Η ψυχή μου ματώνει δεν μπορώ. Όλοι φτάνουμε σε αυτή την ηλικία και δεν μπορώ με πονάει πάρα πολύ» είπε προσθέτοντας ότι «άκουγα κάποιες φορές να φωνάζουν “γιατί μας βασανίζετε;”».

Κατεπείγουσα προκαταρκτική

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής.

Παράλληλα, ζητά να καταθέσουν ανωμοτί ως ύποπτοι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο που έγινε το 2025 και κυρίως να αιτιολογήσουν τη μη αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και απαιτούμενης υποδομής.

Παράλληλα ζήτησε ο εισαγγελέας να καταθέσει ανωμοτί ως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και να αιτιολογήσει τη μη οριστική διακοπή, παρότι είχε εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής που είχε εκδοθεί στις αρχές του 2026, αλλά να συναφθεί επίσης καταστατικό λειτουργίας της κλινικής την περίοδο που ερευνάται.

Τέλος, ζητείται να καταθέσουν ανωμοτί ως ύποπτοι, δίνοντας εξηγήσεις για τη λειτουργία του, τόσο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής όσο και ο ιδιώτης πνευμονολόγος γιατρός, υπό τον έλεγχο του οποίου ήταν αυτό το ογκολογικό τμήμα.

Η ανακοίνωση της ΕΑΔ

Κατόπιν καταγγελίας επιθεωρητές/τριες – ελεγκτές/τριες της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενήργησαν έλεγχο σε ιδιωτική κλινική, με αντικείμενο τη διαπίστωση της νόμιμης ή μη λειτουργίας της, ιδίως ως προς την επάρκεια του προσωπικού.

Ευρήματα:

1. Η κλινική:

έθεσε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το Τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του,

ανάρτησε ενημερωτικό υλικό (βίντεο) στην ιστοσελίδα της στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί Ογκολογικό Τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα,

δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους Τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία,

δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. Ακτινοδιαγνώστης, κοκ),δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

2. Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το Ογκολογικό Τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο «Ογκολογικό Τμήμα» της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής.

Ο ιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω Τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της Κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους.

3. Δείγμα ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

4. Η Επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής έτους 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.

Η Επιτροπή, τελικώς, εισηγήθηκε α) την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης της κλινικής και μη συμμόρφωσης με συστάσεις και παρατηρήσεις της και β) μετά την ανάκληση της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας στις αρχές 2026, την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ωστόσο, η Επιτροπή στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική Έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον έλεγχο της ΕΑΔ, ήτοι: την ύπαρξη πλήρους εξοπλισμένου «Ογκολογικού Τμήματος», την ύπαρξη θαλάμου βιολογικής ασφάλειας προς χρήση, την διαφήμιση του μη νόμιμου Ογκολογικού Τμήματος στο διαδίκτυο, την ύπαρξη γραφείου ιατρού με ειδικότητα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας, ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι τμημάτων δεν παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εξαρτημένης εργασίας, ότι οι συνεργαζόμενοι ιατροί δεν διαθέτουν έγγραφες συμβάσεις και την μη ύπαρξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

5. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της Κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε Εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας.

Αναφορικά με την παράλειψη /εκτέλεση μη νόμιμων ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και των εμπλεκόμενων οργάνων αναζητήθηκαν αρμοδίως πειθαρχικές ευθύνες.

Συστάσεις:

Η Ε.Α.Δ. εισηγήθηκε:

Στη Περιφέρεια, ως αρμόδια υπηρεσία, να προβεί

α) στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της κλινικής μετά τον τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής,

β) στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, και,

γ) στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία και σε πληροφόρηση περί των τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μη τήρηση, με σχετική εγκύκλιο και κατευθυντήριες οδηγίες.

Στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

α) να εφαρμόζει συσταλτικά και όχι διασταλτικά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4600/2019, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Επίσης, οι χρονικές προθεσμίες που θέτει προς συμμόρφωση (ή και προσκόμισης στοιχείων) να τηρούνται αυστηρά και, με την παρέλευση τους, να εκκινεί αμελλητί τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες,

β) να μην δέχεται, στο πλαίσιο των ελέγχων ιδιωτικών κλινικών, την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους Διοικητικά υπεύθυνους κλινικών, ως δικαιολογητικά, παρά να αιτείται την υποβολή των εγγράφων όπως αυτά έχουν κατατεθεί.

Στην ιδιωτική κλινική να προβεί στη διόρθωση της ιστοσελίδας της ώστε η ενημέρωση περί των παροχών της να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργία της.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

– Στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

– Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών.

– Στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.

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