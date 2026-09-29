ACTION 24: Η Χάρις Αλεξίου ανοίγει τη σεζόν στο «Καλύτερα αργά»

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Η απόφαση να σταματήσει το τραγούδι, η «επόμενη ημέρα», η συμμετοχή στο «Maestro», οι πρόσφατες αντιδράσεις για τον Πάριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο αδόκητος τραγικός θάνατος του.

Αυτά για αρχή από την Χάρις Αλεξίου στην σημερινή- πρώτη της νέας- σεζόν εκπομπή «Καλύτερα αργά» (24.00, Action 24) με την Αθηναϊδα Νέγκα. Στην, εξομολογητικού ύφους, συνέντευξη για την πλούσια και μακρά καριέρα στο πεντάγραμμο της μεγάλης ερμηνεύτριας και την ζωή της.

Η αγαπημένη σε όλους Χαρούλα εξιστορεί γεγονότα και δυνατές στιγμές από την ζωή της. Περιγράφει πώς βίωσε τον έρωτα και τους γάμους της, ενώ τονίζει το ατελείωτο καρδιοχτύπι της κατά την υιοθεσία του παιδιού της. «Έχω εκατομμύρια ενοχές ως μητέρα», λέει η ίδια συνεχίζοντας να μιλά για γιο της.

Υπάρχει όμως και συνέχεια. Η κουβέντα διασχίζει τα μουσικά είδη και θίγει την περιοχή της ανακεφαλαίωσης μιας πολυκύμαντης ζωής που ετοιμάζεται να αποτυπωθεί σε βιβλίο.

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