CNN, MS NOW και Politico προειδοποιούν για νέο αποκλεισμό Τραμπ

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Τα αποκλεισμένα ΜΜΕ από τον Λευκό Οίκο και την ενημέρωση του Προέδρου προειδοποιούν ότι ο Τραμπ θα επαναφέρει σε ισχύ τον πλήρη αποκλεισμό τους, αν δεν εκδοθεί δικαστικό ένταλμα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμοθι Κέλι εξέδωσε προσωρινή διαταγή, υποχρεώνοντας τον Λευκό Οίκο να αποκαταστήσει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, ενώ εξετάζει διεξοδικότερα τα νομικά επιχειρήματα. Η προσωρινή διαταγή ισχύει για 14 ημέρες.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα, οι δικηγόροι των τριών μέσων ενημέρωσης υποστήριξαν ότι οι ενέργειες του Λευκού Οίκου υπό τον Τραμπ από τότε «δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι θα επιβάλει αμέσως εκ νέου πλήρη απαγόρευση εισόδου στο CNN, το MS NOW και το Politico, αν του δοθεί η ευκαιρία».

Η ομάδα νομικών που εκπροσωπεί CNN, MS NOW και Politico, με επικεφαλής τον Τίοντορ Μπούτρας τζούνιορ επισήμανε τον αποκλεισμό της CNN από το Λευκό Οίκο όσον αφορά την πρόσβαση στις αφίξεις στο κρατικό δείπνο την περασμένη Πέμπτη το βράδυ. Στη συνέχεια, το δίκτυο αποκλείστηκε από τη συμμετοχή ως μέλος της τηλεοπτικής ομάδας κάλυψης στο Air Force One κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Τραμπ στο Τενεσί το Σάββατο, χωρίς να αναπληρωθεί το κενό, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη τηλεοπτικών εικόνων από το ταξίδι.

«Επειδή η απαγόρευση αποτελεί παράνομη παραβίαση των πιο θεμελιωδών ελευθεριών της Πρώτης Τροπολογίας και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους ενάγοντες και στο κοινό εάν δεν περιοριστεί, το Δικαστήριο θα πρέπει να διατάξει την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της εν αναμονή της επίλυσης της υπόθεσης», έγραψαν οι δικηγόροι των ΜΜΕ.

Ο δικαστής Κέλι Κέλι υποστήριξε ότι δεν τηρήθηκε η δέουσα διαδικασία από τον Λευκό Οίκο όταν αφαίρεσε δεκάδες διαπιστεύσεις δημοσιογράφων από τα τρία μέσα ενημέρωσης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικαλέστηκε πρότυπα «επαγγελματισμού και ευπρέπειας» και ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, η νομική ομάδα των μέσων ενημέρωσης χαρακτήρισε αυτή τη συλλογιστική ως «πρόφαση» και «εκ των υστέρων», καθώς και ασαφή.

Τα μέσα ενημέρωσης ζητούν από τον δικαστή να απαγορεύσει στην ομάδα του Τραμπ να στερεί τις άδειες εισόδου ή να εξασφαλίσει στους δημοσιογράφους την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο που είχαν πριν από τις 18 Σεπτεμβρίου.

Σε αντίθεση με μια προσωρινή διαταγή, μια προκαταρκτική διαταγή θα ανέστειλε την απαγόρευση του Τραμπ μέχρι να διεξαχθεί η δίκη ή έως ότου ένα εφετείο αποφανθεί διαφορετικά.

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