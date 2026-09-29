Έκτακτη άφιξη στην Auto Athina 2026: Το νέο MG4 Urban κάνει πανελλαδική πρεμιέρα!

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Μία σημαντική νέα άφιξη έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρουσία της MG στην «AUTO ATHINA 2026»!

Το ολοκαίνουργιο MG4 Urban έρχεται στην Ελλάδα και θα πραγματοποιήσει την Πανελλαδική Πρεμιέρα του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο περίπτερο της MG, κατά την ημέρα Εγκαινίων & Τύπου της Έκθεσης.

Πρόκειται για μια νέα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της MG, σχεδιασμένη με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση. Το νέο MG4 EV Urban βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα E3, διατίθεται στην ευρωπαϊκή γκάμα με μπαταρίες 42,8 kWh και 53,9 kWh LFP και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 416 km WLTP. Η φόρτιση της μπαταρίας 53,9 kWh από 10% σε 80% μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έως 28 λεπτά, με ισχύ DC έως 87 kW.

Urban στο όνομα. Ολοκληρωμένο στην πράξη.

Το MG4 Urban συνδυάζει compact φιλοσοφία με ιδιαίτερα γενναιόδωρους χώρους. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 577 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αγγίξει τα 1.364 λίτρα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ψηφιακή εμπειρία. Η καμπίνα διαθέτει κεντρική HD οθόνη αφής 12,8″ και ψηφιακό πίνακα οργάνων 7″, ενώ προσφέρεται ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto.

Παράλληλα, το MG Pilot Custom επιτρέπει στον οδηγό να διαμορφώνει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και να τις ανακαλεί εύκολα σε κάθε διαδρομή.

Ραντεβού με το νέο MG4 Urban στην “AUTO ATHINA 2026”!

Η Πανελλαδική Πρεμιέρα του νέου μοντέλου προσθέτει μια νέα και ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη στην ήδη δυναμική παρουσία της MG στην “AUTO ATHINA 2026”.

Το κοινό της έκθεσης θα έχει στη συνέχεια την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο MG4 Urban, μαζί με τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+ και MGS5 EV, ανακαλύπτοντας στην πράξη τη διευρυμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων προτάσεων της Μάρκας.

SAVE THE DATE

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ MG4 URBAN

📅 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

🕖 19:00 Press Conference

📍 AUTO ATHINA 2026 | Metropolitan Expo

📍 MG | Hall 3, Περίπτερο D2

Η “AUTO ATHINA 2026” θα είναι ανοιχτή για το κοινό από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2026, ενώ η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η Ημέρα Εγκαινίων & Τύπου.

Το νέο MG4 Urban έρχεται. Και η πρώτη του στάση στην Ελλάδα είναι η “AUTO ATHINA 2026”!

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