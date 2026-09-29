Αποκάλυψη Volkswagen ID. Tiguan: Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 έρχεται τον Οκτώβριο

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Η Volkswagen επιβεβαιώνει ότι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV θα αντικαταστήσει τα ID.4 και ID.5, υιοθετώντας για πρώτη φορά το όνομα Tiguan

Η Volkswagen ετοιμάζεται να αποκαλύψει το ID. Tiguan στις αρχές Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι το νέο ηλεκτρικό SUV θα αποτελέσει τον διάδοχο των ID.4 και ID.5. Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την τεχνολογία του, αλλά και τη στρατηγική της γερμανικής μάρκας: το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο θα χρησιμοποιεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γκάμας της.

Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, διατηρώντας πολλές από τις αρετές του θερμικού Tiguan.

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