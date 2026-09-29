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29.09.2026 14:01

Αποφυλακίστηκε μετά από 41 χρόνια ο Douglas Stewart Carter – Η καταδίκη σε θάνατο, οι «πληρωμένοι» μάρτυρες και το DNA

29.09.2026 14:01
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Ο 71χρονος Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ πέρασε τέσσερις δεκαετίες στο κελί του μελλοθάνατου σε φυλακή της Γιούτα έχοντας αδίκως κατηγορηθεί για την δολοφονία γυναίκας. Σήμερα αποφυλακίστηκε με εγγύηση έπειτα από νέες αναλύσεις.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Έρβιν Πετίλος, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η επανεξέταση των όρων εγγύησης του Κάρτερ ήταν «αναγκαία και δίκαιη», καθώς οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο συνήγορός του, Νιλ Χάμιλτον, δήλωσε ότι ο Κάρτερ θα χρειαστεί επίσης ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της μακροχρόνιας κράτησής του.

«Δεν είναι τόσο απλό όσο το «ας τον αφήσουμε να φύγει», δήλωσε ο Χάμιλτον. «Αποφυλακίζεται έχοντας υποστεί 41 χρόνια τραύματος που προκλήθηκε από το κράτος, και οι επιπτώσεις του είναι πραγματικές».

Πληρωμένοι μάρτυρες

O αφροαμερικανός Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ καταδικάσθηκε το 1985 για την δολοφονία της Εύα Ολεσεν, θείας του αρχηγού της αστυνομίας του Πρόβο, μίας πόλης της Γιούτα. Καταδικάσθηκε και πάλι το 1992, έπειτα από νέα δίκη.

Το κατηγορητήριο βασίστηκε σε δύο μαρτυρίες. Ο ίδιος υπέγραψε την ομολογία του. Το σενάριο που εμφάνισε η κατηγορούσα αρχή ήταν μία διάρρηξη που πήγε στραβά.

Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ συνέχισε να δηλώνει την αθωότητά του και να καταγγέλλει ότι η αστυνομία απέσπασε από αυτόν την ομολογία του. Οι δύο μάρτυρες ομολόγησαν δύο δεκαετίες αργότερα ότι η αστυνομία του πλήρωσε και τους πίεσε για να παρουσιασθούν ως μάρτυρες κατηγορίας.

«Το Κράτος του έκλεψε 41 χρόνια από την ζωή του και τον υπέβαλε στην φρίκη του διαδρόμου του θανάτου επί 40 χρόνια, αλλά απόψε βρίσκεται επιτέλους στο σπίτι του. Είναι μια μεγάλη μέρα», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Χρειάστηκαν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων DNA σε δείγματα που λήφθηκαν από την σκηνή του εγκλήματος που έδειξαν ότι δεν αντιστοιχούν στο DNA του Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ για να αποφυλακισθεί με εγγύηση.

Η υπεράσπισή του χρησιμοποίησε άλλη μαρτυρία που έκανε λόγο για έναν λευκό άνδρα που απομακρύνθηκε από την σκηνή του εγκλήματος, αλλά η αστυνομία δεν θέλησε να εξετάσει αυτήν την υπόθεση, ούτε άλλους υπόπτους, όπως ο σύζυγος του θύματος, ο οποίος πέθανε το 2009.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα είχε ζητήσει εδώ και μήνες την διεξαγωγή νέας δίκης με το αιτιολογικό των «σοβαρών σφαλμάτων» της αστυνομίας κατά την διάρκεια της έρευνας. Η νέα δίκη θα διεξαχθεί το 2027.

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