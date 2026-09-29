Ιταλία: Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν εταιρείες

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Μετά την απόφαση των πετρελαϊκών εταιρειών Εni και Italiana Petroli να θέσουν πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, και η εταιρία Q8 Italia ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση.

«Η Q8 Italia, αποδεχόμενη σχετική έκκληση της ιταλικής κυβέρνησης, θα θέσει πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία της υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Η εταιρία πρόσθεσε ότι το εν λόγω μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί για διάστημα τριάντα ημερών, αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου, «με στόχο να υπάρξουν χειροπιαστές, θετικές επιπτώσεις στους καταναλωτές».

Χθες τέθηκε σε εφαρμογή το πλαφόν που υιοθέτησε η εταιρία Εni (το 32% των μετοχών της οποίας ανήκει στο ιταλικό δημόσιο) και σήμερα η σχετική «έκπτωση» άρχισε να εφαρμόζεται και στα πρατήρια βενζίνης της εταιρίας Italiana Petroli, ιδιοκτησίας του κρατικού πετρελαϊκού ομίλου του Αζερμπαϊτζάν.

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