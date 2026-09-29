Σλοβακία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Μία νεκρή και δύο τραυματίες

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Μια 61χρονη γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες, εκ των οποίων το ένα είναι παιδί, είναι ο απολογισμός επίθεσης σε σχολείο του Στασκόφ, στη βορειοδυτική Σλοβακία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Το θύμα που υπέκυψε είχε τραυματιστεί στο στήθος με μαχαίρι, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι μια 44χρονη γυναίκα και ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση διαπράχθηκε από μαθητή.

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