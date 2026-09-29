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29.09.2026 12:39

Νότια Κορέα- Βόρεια Κορέα: Νέα ένταση μετά την έκρηξη ναρκών στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

29.09.2026 12:39
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  • Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας κατήγγειλε παραβίαση της ανακωχής μετά την έκρηξη ναρκών στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που προκάλεσε τον τραυματισμό τριών στρατιωτικών.
  • Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν την ευθύνη της Πιονγκγιάνγκ για την έκρηξη των ναρκών, με τις αρχές της Νότιας Κορέας να προαναγγέλλουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • Στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, η οποία χωρίζει τις δύο χώρες από το 1953, εκτιμάται ότι έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 800.000 νάρκες διαφόρων χρονικών περιόδων.
  • Ο βορειοκορεατικός στρατός έχει τοποθετήσει πρόσφατα νέες νάρκες και έχει κατασκευάσει οχυρώσεις στα σύνορα, μετά την απόρριψη της προοπτικής επανένωσης από τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

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Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας κατήγγειλε «παραβίαση της ανακωχής» ύστερα από την έκρηξη ναρκών την περασμένη εβδομάδα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, με τα πρώτα ευρήματα έρευνας να δείχνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι ευθύνεται η Πιονγκγιάνγκ.

Τρεις Νοτιοκορεάτες στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε έκρηξη ναρκών στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) στις 21 Σεπτεμβρίου. Ο ένας εξ αυτών έχασε το πόδι του.

Δύο νάρκες εξερράγησαν και μια τρίτη, που δεν εξερράγη, εντοπίστηκε ενώ οι στρατιώτες υποχωρούσαν μετά την έκρηξη, σύμφωνα με τον υπαρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας.

«Πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση της συμφωνίας ανακωχής και καθώς η Βόρεια Κορέα φέρει την ευθύνη, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Κανγκ Σιν-τσουλ σε ακρόαση στο κοινοβούλιο.

Χθες, ο υπαρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων είχε δηλώσει πως υπάρχουν «ισχυρές υποψίες ότι βορειοκορεατικές νάρκες ήταν η αιτία της έκρηξης».

Ενώ η DMZ είναι επισήμως αποστρατιωτικοποιημένη, το βόρειο και το νότιο άκρο της είναι από τις πλέον ναρκοθετημένες περιοχές στον κόσμο.

Εκτιμάται ότι περισσότερες από 800.000 νάρκες έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την ζώνη πλάτους 4 χιλιομέτρων που χωρίζει τη χερσόνησο από το 1953 κατά μήκος σχεδόν 250 χιλιομέτρων.

Πολλές από αυτές χρονολογούνται από τον Πόλεμο της Κορέας (1950-1953), άλλες ωστόσο τοποθετήθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν και κάποιες είναι πρόσφατες.

Απουσία συνθήκης ειρήνης, η Σεούλ και η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζουν τεχνικά να είναι σε πόλεμο.

Εκρήξεις ναρκών έχουν προκαλέσει και στο παρελθόν προστριβές μεταξύ των δύο γειτόνων. Το 2015, δύο Νοτιοκορεάτες στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν εξερράγη νάρκη, στη νότια πλευρά της DMZ. Ο ένας εξ αυτών έχασε και τα δύο πόδια του.

Το περιστατικό αυτό οδήγησε τη Νότια Κορέα να ξεκινήσει και πάλι τις μεταδόσεις μηνυμάτων μέσω μεγαφώνων κατά μήκος των συνόρων με τη Βόρεια Κορέα.

Από τότε που ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν απέρριψε επισήμως στα τέλη του 2023 κάθε πιθανότητα επανένωσης με τη Νότια Κορέα, ο στρατός της Πιονγκγιάνγκ τοποθέτησε νέες νάρκες και κατασκεύασε νέες οχυρώσεις για να καταστήσει τα σύνορα αδιαπέραστα.

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