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20.09.2026 11:27

Νότια Κορέα: «Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βλήμα προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας»

20.09.2026 11:27
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credit: AP

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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα άγνωστο βλήμα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της, όπως ανακοίνωσαν οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε άγνωστο βλήμα στην Ανατολική Θάλασσα», δήλωσε σε ανακοίνωση το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή που είναι επίσης γνωστή ως θάλασσα της Ιαπωνίας.

Το γραφείο της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας επιβεβαίωσε την εξέλιξη αυτή, δηλώνοντας σε μήνυμα στο Χ ότι από τη Βόρεια Κορέα πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση «ενός ή περισσότερων βαλλιστικών, όπως εκτιμάται, πυραύλων».

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε στη συνέχεια ότι το βλήμα είχε «ήδη πέσει», χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες. Το ιαπωνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι έπεσε έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.

Η εκτόξευση αυτή έγινε ενώ η Βόρεια Κορέα απέρριψε χθες ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ), καταδικάζοντας την ανάπτυξη του πυρηνικού της προγράμματος.

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