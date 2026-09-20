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20.09.2026 14:40

Υπουργείο Παιδείας: Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου που υπέστη καρδιακό – Στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός (Video)

20.09.2026 14:40
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Με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά της οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής. Ακολούθησε η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, μέχρι την ανάληψη της αντιμετώπισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων.

«Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του Υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα» αναφέρει το υπουργείο και προσθέτει:

«Επίσης την Δευτέρα θα υπάρχει παρουσία στελεχών του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγική απώλεια».

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