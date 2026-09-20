Χαλκιδική: Πέθανε o 17χρονος που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι

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Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια υγείας του 17χρονου μαθητή Λυκείου από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Παρασκευής (18/9), έξω από το σχολείο του.

Ο 17χρονος, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση, κατέληξε το πρωί της Κυριακής (20/9), παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο μαθητής νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά και είχε υποστεί εγκεφαλικό οίδημα.

Κατέρρευσε έξω από το σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 10:30 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρρευσε έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι.

Το προσωπικό του σχολείου ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, καθώς και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.

Ο γιατρός έφτασε στο σημείο μέσα σε περίπου τρία λεπτά και διαπίστωσε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή.

Άμεση χρήση απινιδωτή

Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απινιδωτής, ο οποίος κατέγραψε απινιδώσιμο ρυθμό. Χορηγήθηκε η πρώτη απινίδωση και παράλληλα συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό. Ωστόσο, στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή, με την προσπάθεια αναζωογόνησης να συνεχίζεται μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό.

Περίπου 50 λεπτά προσπάθειας αναζωογόνησης

Με τη συνδρομή περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο άνοιγε τον δρόμο, ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής συνεχίζονταν η ΚΑΡΠΑ και η χρήση του απινιδωτή.

Σύμφωνα με το KIDS SAVE LIVES, η προσπάθεια αναζωογόνησης διήρκεσε συνολικά περίπου 50 λεπτά, στο σχολείο, στο ασθενοφόρο και στο Κέντρο Υγείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις.

Ο 17χρονος ανέκτησε τελικά καρδιακό ρυθμό και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 17χρονος κατέληξε το πρωί, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συμμαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα του Πευκοχωρίου.

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