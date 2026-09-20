«Μία και σήμερα…»: Μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα η Χρηστίδου

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Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.
Η παρουσιάστρια, που τη φετινή τηλεοπτική σεζόν αφήνει πίσω τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτρογραφία στην οποία εμφανίζεται μπροστά από την κάμερα, με τα φώτα και τον απαραίτητο εξοπλισμό να έχουν ήδη στηθεί για το γύρισμα.
«Μία και σήμερα… αλλά ποιος μετράει μωρέ; …ή προσεύχεται», γράφει, προσθέτοντας το hashtag #season9.
Το «Χαμογέλα και Πάλι» επιστρέφει για 9η σεζόν στις 09:40 το πρωί της Δευτέρας στο MEGA.
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