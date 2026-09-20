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20.09.2026 13:23

«Κανείς δεν ζήτησε από το “Ελπίς” να αλλάξει η ώρα στο πιστοποιητικό θανάτου του Μαζωνάκη»: Κατηγορηματική διάψευση Γεωργιάδη

20.09.2026 13:23
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Κατηγορηματικά διέψευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης την «απίστευτης» -όπως αναφέρει- «ψευτιά» σύμφωνα με την οποία δήθεν ζητήθηκε από το νοσοκομείο «Ελπίς» η αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο “Ελπίς” για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε «τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματα τους ώστε να μήν αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών».

«Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν με τα ξυλόλια. Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο «Ελπίς» για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά. Φυσικά καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματα τους ώστε να μήν αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών. Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες».

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