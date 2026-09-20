Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κέρκυρα – Με fast track διαδικασίες η αποκομιδή των σκουπιδιών

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η fast track διαδικασία για την άμεση μεταφορά των σκουπιδιών από την Κέρκυρα στην Κοζάνη, μετά και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κατάσταση για κατοίκους και τουρίστες είναι πλέον οριακή, όπως αποτυπώνεται από τα βουνά σκουπιδιών που κατακλύζουν τους δρόμους και μάλιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου, οπού η παραγωγή απορριμμάτων αυξάνεται.

Ξεκινά η αποκομιδή

Η απόφαση που υπεγράφη από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, αφορά χρονικό διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συσσώρευση των απορριμμάτων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αποκομιδής. Στο διάστημα ισχύος της έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων απόθεσης των απορριμμάτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται η εναπόθεση σκουπιδιών εκτός των προβλεπόμενων κάδων, καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή έχει λήξει η σύμβαση του Δήμου με τον τελικό αποδέκτη των απορριμμάτων, δηλαδή με τη μονάδα του ΧΥΤΗ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος για την εναπόθεσή τους και να παραμένουν στους δρόμους.

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