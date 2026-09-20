search
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 16:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2026 16:00

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για την ώρα θανάτου – «Δεν δεχθήκαμε καμία παρέμβαση»

20.09.2026 16:00
nosokomeio elpis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο «Ελπίς» σχετικά με τα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τηλεφωνική παρέμβαση για αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το νοσοκομείο διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί διαψεύδονται κατηγορηματικά. Ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου δηλώνουν ότι δεν δέχτηκαν καμία παρέμβαση για την τροποποίηση αλλαγής της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου, αντικείμενο που αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα του ιατρικού προσωπικού.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς»

Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.

Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος Σταύρος Γεωργόπουλος

Ο Διοικητής Σταύρος Θεοδωρίδης

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε ανάρτηση με την οποία διέψευσε και ο ίδιος την οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση προς το νοσοκομείο «Ελπίς» για την ώρα θανάτου του τραγουδιστή.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι επικοινώνησε ο ίδιος με τον διοικητή του νοσοκομείου, ενώ ζήτησε από τις ανακριτικές αρχές να ελέγξουν τα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν με τα ξυλόλια. Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο «Ελπίς» για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά. Φυσικά καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματα τους ώστε να μήν αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών. Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά τώρα στη Σητεία – Στη μάχη με τις φλόγες και τον αέρα και δύο εναέρια

«Δεν θα επιτρέψω τη δυσφήμηση» – Προειδοποιεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη ο Γιώργος Πατούλης

Υπουργείο Παιδείας: Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου που υπέστη καρδιακό – Στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Σοκάρει νέα καταγγελία εις βάρος των γιατρών στο Κολωνάκι – «Μου είπαν ίσως να είχε μολυνθεί το αίμα και να έχει ζουζούνια» (Video)

via-anilikoi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στα Βριλήσσια: Προσωπικές διαφορές με τον συμμαθητή του η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου

vouliagmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς έχασε ο 82χρονος τη ζωή του για μια ξαπλώστρα – Τι υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες

nosokomeio elpis
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του «Ελπίς» για την ώρα θανάτου – «Δεν δεχθήκαμε καμία παρέμβαση»

naza film venecia festival
ΚΟΣΜΟΣ

Γκιντεόν Λέβι για «NAZA»: «Έσπασαν το φράγμα της σιωπής» – Η υστερία που ξεγυμνώνει το Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xaplwstra
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Βουλιαγμένη: 82χρονος πέθανε μετά από ξυλοδαρμό για μια ξαπλώστρα - Τρεις συλλήψεις

xeiloudaki_mitera
LIFESTYLE

Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

mazonakis
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως – Ψάχνουν και ακούν τα τραγούδια του σε όλο τον πλανήτη

mazw gaka theodoropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας είπαν μόνο ότι είναι ο Μαζωνάκης και ότι ήταν 10 λεπτά εκεί» – Οι διασώστες του ΕΚΑΒ «καίνε» Γάκα, Θεοδωρόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 16:40
theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Σοκάρει νέα καταγγελία εις βάρος των γιατρών στο Κολωνάκι – «Μου είπαν ίσως να είχε μολυνθεί το αίμα και να έχει ζουζούνια» (Video)

via-anilikoi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στα Βριλήσσια: Προσωπικές διαφορές με τον συμμαθητή του η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου

vouliagmeni
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς έχασε ο 82χρονος τη ζωή του για μια ξαπλώστρα – Τι υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες

1 / 3