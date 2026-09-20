Φωτιά τώρα στη Σητεία – Στη μάχη με τις φλόγες και τον αέρα και δύο εναέρια

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Χώνος, στη Σητεία.
Στο σημείο έσπευσαν 20 άνδρες της Πυροσβεστικής με 10 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος συνδράμουν και δύο εναέρια μέσα.
Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη καθιστούν δύσκολο το έργο των πυροσβεστών.
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