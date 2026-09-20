Βουλιαγμένη: Πώς έχασε ο 82χρονος τη ζωή του για μια ξαπλώστρα – Τι υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον αδιανόητο θάνατο 82χρονου μετά από άγριο ξυλοδαρμό, στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο καβγάς σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί της Κυριακής και ξεκίνησε από μια διαφωνία για τη χρήση μιας ξαπλώστρας, παρά το γεγονός ότι -σύμφωνα με μαρτυρίες- υπάρχαν πολλές κενές.

Ο 82χρονος απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας διαπληκτίστηκε με τον 76χρονο, με τη λογομαχία να παίρνει γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις. Κουβέντα στην κουβέντα πιάστηκαν στα χέρια. Ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του και ο 76χρονος ανταπέδωσε.

Μάλιστα, σύμφωνα μαρτυρίες, στον ξυλοδαρμό φέρεται να συμμετείχε και η 21χρονη σύντροφος του 76χρονου.

Ο 82χρονος κατέρρευσε. Η νοσηλεύτρια της Ακτής Βουλιαγμένης του έκανε ΚΑΡΠΑ και κατάφερε να τον επαναφέρει με εαπινιδωτή. Ο ηλικιωμένος ανατάχθηκε και κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, αλλά άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα και είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου εξετάζεται ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει προσαχθεί και ο 45χρονος υπεύθυνος στην ακτή Βουλιαγμένης, προκειμένου να δώσει πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν του επεισοδίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα συλληφθεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος.

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι ο 82χρονος και ο 76χρονος δεν είχαν προηγούμενη γνωριμία.

«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;»

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ της Βουλιαγμένης, η ένταση ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες.

«Ο φίλος μου (σ.σ. ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού (σ.σ. ο 82χρονος) που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησαν. Δεν ήμουν παρών. Ο φίλος μου έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι» υποστήριξε.

«Δεν έχω ξανακούσει τέτοια ουρλιαχτά»

Άλλος λουόμενος περιέγραψε τα όσα είδε λέγοντας: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ξανακούσει. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ, και να λέει αυτός ότι είχε κάνει τρία bypass».

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