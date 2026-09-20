Χαμός με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Φλωρίδη στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, πέραν του ότι απέδειξε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει τη δύναμη της πειθούς (ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε αρχικά δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος…), προκάλεσε διάφορες «σπόντες» στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της περιφέρειας.

Τι εννοούμε; Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι για το ίδιο ψηφοδέλτιο είχε προκριθεί και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ωστόσο η υποψηφιότητα Φλωρίδη φαίνεται ότι απομακρύνει αυτό το σενάριο, όχι όμως και την κάθοδο Σχοινά στις εκλογές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα στη Χαλκιδική, ενώ μια άλλη εκδοχή τον φέρνει να εντάσσεται στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο Επικρατείας και, ταυτόχρονα, να αναλαμβάνει εκπρόσωπος της ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο (ως υποψήφιος Επικρατείας δεν θα έχει περιορισμούς στις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ).

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι Μαξίμου και Πειραιώς επιδιώκουν να ενισχύσουν πολύ τα ψηφοδέλτια στη βόρεια Ελλάδα, όπου η ΝΔ «ματώνει», χάνοντας ψηφοφόρους κυρίως προς τα δεξιά της.

Διαβάστε επίσης:

O Κασσελάκης, η Μοιραράκη και το Cash or Trash

Η αναταραχή στην… Υπερδεξιά προβληματίζει τη ΝΔ

Η μάχη στην Κεντροαριστερά δεν θα γίνει για τα προγράμματα



