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20.09.2026 17:24

Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό στο Λαγονήσι

20.09.2026 17:24
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Ένας άνδρας 25 ετών συνελήφθη για εμπρησμό από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Πυροσβεστικής.

Πρόκειται για φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στις 9, σε υπαίθριο χώρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας, και έκαψε περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων, πριν τεθεί υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Στο πλαίσιο της άμεσης και συντονισμένης διερεύνησης του περιστατικού, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού, ηλικίας 25 ετών, για εμπρησμό από πρόθεση.

Στο σημείο μετέβησαν και εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., συνδράμοντας στις ανακριτικές ενέργειες, στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων και στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Ο συλληφθείς κρατείται και αύριο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Σεπτεμβρίου, έχουν επιβληθεί συνολικά 807 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.382.537,96 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 356 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 316 (88,76%) είναι από αμέλεια και οι 40 (11,24%) από πρόθεση.

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