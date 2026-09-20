Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο ο κύκλος των γιατρών της «κλινικής» στην Καρνεάδου – Οι αμφιλεγόμενες διαγνώσεις και τα «άχρηστα» διαγνωστικά κέντρα

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Νέες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, και τον κύκλο γιατρών που φέρεται να συνδεόταν με αυτό έρχονται στο φως.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες για την ύπαρξη ενός δικτύου γιατρών γύρω από το συγκεκριμένο ιατρείο, οι οποίοι φέρεται να παρείχαν γνωματεύσεις και διαγνώσεις που πλέον εξετάζονται.

«Τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν το πρόβλημα»

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 45χρονης, η οποία είχε επισκεφθεί πριν από μερικά χρόνια το συγκεκριμένο ιατρείο για μία από τις μεθόδους αντιγήρανσης. O προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να της είπε ότι αντιμετωπίζει ένα γενικότερο πρόβλημα με τα νεφρά της.

Η γυναίκα στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις σε διαγνωστικό κέντρο, χωρίς να προκύψει κάποιο συγκεκριμένο αιματολογικό πρόβλημα. Τότε, ο γιατρός φέρεται να αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα πραγματοποιούν μαζικές εξετάσεις και διαγνώσεις και ότι δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το Mega, προτάθηκε στη γυναίκα να απευθυνθεί σε άλλον γιατρό, ο οποίος δεν ανήκει, όπως διευκρίνισε, στον κύκλο των προσώπων που αναφέρονται στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρχε ένα «υποβόσκον» αυτοάνοσο. Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ένας κύκλος θεραπειών, με την ασθενή τελικά να καταλήγει στην εκτίμηση ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο στη συνέχεια θεραπεύτηκε.

Ωστόσο, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει από την υπόθεση, εξετάζεται πλέον και το κατά πόσο υπήρχε πράγματι το συγκεκριμένο νόσημα, δεδομένου ότι οι αρχικές εξετάσεις από διαγνωστικό κέντρο δεν είχαν εντοπίσει αντίστοιχο πρόβλημα.

Στο μικροσκόπιο ο κύκλος των γιατρών

Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που εξετάζουν οι Αρχές: τις σχέσεις και τις παραπομπές μεταξύ διαφορετικών γιατρών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προέκυπταν συγκεκριμένες διαγνώσεις και στη συνέχεια ακολουθούσαν θεραπείες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δημοσιογράφος του Mega, εξετάζεται πλέον ολόκληρος αυτός ο κύκλος γνωριμιών και συνεργασιών, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για αλληλοϋποστήριξη μεταξύ γιατρών και για μεθοδεύσεις με στόχο, να εμφανίζονται ασθενείς ως πάσχοντες από νοσήματα τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν.

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