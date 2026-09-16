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16.09.2026 10:25

Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η απολογία, οι ευθύνες που ρίχνουν στο ΕΚΑΒ, η απεργία πείνας και οι απαιτήσεις της γιατρού

16.09.2026 10:25
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Μετά από μια μαραθώνια απολογία άνω των 16 ωρών, οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αμφότεροι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που μπορεί να επιφέρει ισόβια ποινή κάθειρξης.

Και οι δύο επέμειναν στις θέσεις τους, με την γιατρό ωστόσο, σε μία επεισοδιακή κατάθεση, να παραδέχεται ορισμένα από τα λάθη της αυτή τη φορά, για τα οποία στην αρχική της κατάθεση είχε πει ψέματα. 

Η απολογία της γιατρού – Παραδέχτηκε ότι είχε ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση

Κατά την απολογία της, η γιατρός υποστήριξε ότι η καρδιακή ανακοπή σημειώθηκε στις 16:15 και ότι η κλήση στο 166 πραγματοποιήθηκε στις 16:21. Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι είχε ξεκινήσει θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, διήρκεσε 43 λεπτά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ειδοποιήσεις του ιατρικού μηχανήματος, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν αφορούσαν καρδιακή ανακοπή, αλλά πρόβλημα που σχετιζόταν με σπασμένη φλέβα.

Η ίδια φέρεται, επίσης, να αναγνώρισε κατά την απολογία της ορισμένα λάθη σε σχέση με όσα είχε αναφέρει στην αρχική της κατάθεση.

Οι αιχμές για το ΕΚΑΒ

Σημαντικό μέρος της υπερασπιστικής γραμμής αφορούσε και την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η πλευρά των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο στις 16:26 χωρίς φορείο.

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με καρέκλα, γεγονός που, κατά την υπεράσπιση, είχε ως συνέπεια να διακοπεί προσωρινά η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Το οπτικοακουστικό υλικό και τα μηχανήματα

Σε ό,τι αφορά το οπτικοακουστικό υλικό που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι η καταγραφή αποτελούσε συνήθη πρακτική για το προσωπικό της αρχείο. Όπως φέρεται να ανέφερε, το υλικό στάλθηκε σε τρίτο πρόσωπο και όχι στον σύζυγό της.

Παράλληλα, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που κατασχέθηκαν ήταν απολύτως νόμιμα, καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, διέθεταν τιμολόγια και είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τα έτη 2025 και 2026.

Το άλλοθι του ιδιοκτήτη του ιατρείου

Ο σύζυγος της γιατρού και ιδιοκτήτης του ιατρείου υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στον χώρο όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με την απολογία του, είχε αποχωρήσει από εστιατόριο στις 14:43, προκειμένου να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Ο ίδιος φέρεται να επικαλέστηκε ραντεβού με άλλον ασθενή στις 16:00 και παραπεμπτικό που συνταγογράφησε στις 16:06, προκειμένου να τεκμηριώσει την παρουσία του σε διαφορετικό χώρο.

Φέρεται μάλιστα, σε μια προσωπική τοποθέτηση, να είπε στον ανακριτή ότι έμπλεξε «εξαιτίας της γυναίκας μου, αλλά την λατρεύω».

Η λιποθυμία στην Ευελπίδων

Η πολύωρη διαδικασία διακόπηκε προσωρινά μετά τις 22:00, όταν η κατηγορούμενη κατέρρευσε έξω από το γραφείο του ανακριτή. Κλήθηκε ασθενοφόρο, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ίδια αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, επικαλούμενη την ψυχολογική της κατάσταση.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκιση, οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν εκ νέου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Η αντίδραση του Ηλία Θεοδωρόπουλου και η αλλόκοτη συμπεριφορά της Γάκα στο Α.Τ.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να αντέδρασε έντονα στην απόφαση, απειλώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας.

Ο ίδιος θα παραμείνει στη ΓΑΔΑ μέχρι να αποφασιστεί σε ποιο σωφρονιστικό κατάστημα θα μεταφερθεί, ενώ η Ιωάννα Γάκα κρατείται προσωρινά στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, κατά την παραμονή της στο κρατητήριο η γιατρός φέρεται να έκανε ερωτήσεις σχετικά με το εάν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό, να βγει για λίγο έξω και να αλλάξει ρούχα.

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