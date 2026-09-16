Χανιά: Βρέθηκε βλήμα στο κέντρο της πόλης 

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Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο των Χανίων μετά από τον εντοπισμό βλήματος σε οικοπεδικό χώρο, στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κριτοβουλίδου.

Όπως αναφέρει το zarpanews, στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί του Στρατού, αλλά και η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, και η Αστυνομία

O χώρος στον οποίο εντοπίστηκε το βλήμα αναμένεται να αποκλειστεί για να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

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