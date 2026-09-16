Φωτιά σε παράνομη χωματερή στο Ωραιοκόκαστρο Θεσσαλονίκης (video)

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε παράνομη χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τετάρτης (16/9).

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου που πραγματοποιούν επιχωματώσεις.

Πρόκειται για αυτοσχέδια χωματερή πάνω από την Συμμαχική Οδό, όπου καίγονται σκουπίδια.

Από τη φωτιά δεν απειλούνται επιχειρήσεις και σπίτια.

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