Κυψέλη: Ο Δούκας πάει στον εισαγγελέα την έκθεση – φωτιά για το Μετρό – Καθιζήσεις έως 4 φορές πάνω από το όριο

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Μια υπόθεση που ξεκίνησε με ρωγμές σε σπίτια της Κυψέλης, αλλά εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα ασφάλειας, ευθυνών και διαχείρισης ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα της Αθήνας, περνά πλέον με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα στην Εισαγγελία.

Στις 10 το πρωί της Τετάρτης, ο δήμαρχος Αθηναίων μεταβαίνει στην Εισαγγελία Αθηνών, όπου θα καταθέσει την προσωρινή έκθεση των τεχνικών συμβούλων για τις επιπτώσεις από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό στα κτίρια της Κυψέλης. Η κίνηση αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων του Δήμου, που έχει αναλάβει ενεργό ρόλο δίπλα στους κατοίκους από τη στιγμή που το πρόβλημα πήρε σοβαρές διαστάσεις.

Και πλέον δεν μιλάμε απλώς για καταγγελίες κατοίκων. Η προσωρινή έκθεση των ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων που όρισε ο Δήμος Αθηναίων έπειτα από πρόταση των πληγέντων κατοίκων περιλαμβάνει ευρήματα που απαιτούν απαντήσεις. Οι τεχνικοί σύμβουλοι είναι ο δομοστατικός πολιτικός μηχανικός Νικόλαος Κρασάκης και ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτριος Καλιαμπάκος.

Η παρέμβαση Δούκα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η υπόθεση της Κυψέλης έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς της εταιρείας. Η παραίτηση υποβλήθηκε με επίκληση προσωπικών λόγων, ενώ συνέπεσε με την κλιμάκωση των αντιδράσεων για τις ζημιές στις πολυκατοικίες.

Η έκθεση που αλλάζει τα δεδομένα: 55 χιλιοστά αντί για 15

Το πλέον εντυπωσιακό εύρημα αφορά τις καθιζήσεις.

Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, οι μετρήσεις που αποδίδονται στη διάνοιξη της σήραγγας από το ΤΒΜ έφθασαν έως τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας ήταν 15 χιλιοστά. Δηλαδή, σε ορισμένη περίπτωση η καταγεγραμμένη καθίζηση πλησίασε το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας.

Παράλληλα, οι υπολογιζόμενες τιμές για τη στροφή κτιρίων εμφανίζονται να υπερβαίνουν έως και κατά δύο φορές το προβλεπόμενο όριο συναγερμού. Από τις 14 πολυκατοικίες για τις οποίες παραδόθηκαν στοιχεία, στην πρώτη εκτίμηση μόνο τρεις παρέμειναν στην κατηγορία χαμηλής διακινδύνευσης, ενώ πέντε χαρακτηρίστηκαν υψηλής διακινδύνευσης, στο «κόκκινο». Μετά την εκτίμηση Επιπέδου ΙΙ, έξι χαρακτηρίζονται «κίτρινες» και μία παραμένει «κόκκινη», ενώ για τρεις δεν προσκομίστηκαν στοιχεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ένα ακόμη στοιχείο: σύμφωνα με την έκθεση, τα έγγραφα που παραδόθηκαν αφορούν 14 πολυκατοικίες, ενώ οι πολυκατοικίες στις οποίες οι κάτοικοι έχουν γνωστοποιήσει βλάβες είναι τουλάχιστον 25. Οι τεχνικοί σύμβουλοι χαρακτηρίζουν, συνεπώς, την εικόνα που έχουν στη διάθεσή τους ελλιπή και αποσπασματική.

Και δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Οι μηχανικοί εντοπίζουν ελλείψεις, αναντιστοιχίες και λάθη στα στοιχεία που τους παραδόθηκαν: σε μία περίπτωση προσκομίστηκε μελέτη τρωτότητας άλλης, διπλανής πολυκατοικίας, ενώ καταγράφονται αναντιστοιχίες στα έτη κατασκευής και ακόμη και στον τρόπο κατασκευής κτιρίων. Κατά την έκθεση, τέτοιες αναντιστοιχίες μπορούν να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση του δείκτη επικινδυνότητας.

Ρωγμές σε υποστυλώματα και ερωτήματα για όσα έλεγε η Ελληνικό Μετρό

Ακόμη σοβαρότερο είναι το κεφάλαιο που αφορά τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων. Η προσωρινή έκθεση αναφέρει ότι από τις Εκθέσεις Βλαβών προκύπτει ύπαρξη βλαβών σε φέροντα στοιχεία – συγκεκριμένα σε υποστυλώματα δύο πολυκατοικιών –, ενώ σε άλλες οκτώ πολυκατοικίες καταγράφονται ρωγμές σε υποστυλώματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή, όπως υπενθυμίζουν οι ίδιοι οι τεχνικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό είχαν δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας στις 29 Ιουλίου ότι επρόκειτο για μικρές ρωγμές και προβλήματα σε κουφώματα και ότι δεν υπήρχε βλάβη στον φέροντα οργανισμό. Η προσωρινή έκθεση χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη διαβεβαίωση «κατηγορηματική και αστήριχτη».

Παράλληλα, οι τεχνικοί σύμβουλοι σημειώνουν ότι οι περισσότερες αυτοψίες στις οποίες βασίζονται οι Εκθέσεις Βλαβών έγιναν τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ μόνο σε δύο πολυκατοικίες πραγματοποιήθηκαν νεότερες αυτοψίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όπως αναφέρουν, οι ζημιές και οι ρωγμές συνέχισαν να εμφανίζονται και αργότερα, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου.

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, ο Δήμος Αθηναίων έχει επιλέξει να μην αρκεστεί στις διαβεβαιώσεις της εταιρείας. Προηγήθηκαν συναντήσεις με κατοίκους και εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό, αποφασίστηκε ο διορισμός ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων και, μετά από έγγραφο αίτημα του δημάρχου, παραδόθηκε τελικά μέρος των στοιχείων που είχαν ζητηθεί. Τώρα ο Χάρης Δούκας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας την έκθεση υπόψη της Εισαγγελίας.

Το «στοπ» στον μετροπόντικα και η πίεση για απαντήσεις

Το συμπέρασμα της έκθεσης είναι ίσως το πιο κρίσιμο για την επόμενη ημέρα. Οι τεχνικοί σύμβουλοι θεωρούν απαραίτητη την εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας και αποκατάστασης για τις 14 πολυκατοικίες, αλλά και για κάθε άλλο κτίριο με ανάλογες βλάβες για το οποίο δεν έχουν δοθεί στοιχεία.

Και διατυπώνουν μία σαφή προειδοποίηση: οι μελέτες και οι εργασίες που θα προκύψουν από αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση των εργασιών του ΤΒΜ, δηλαδή του μετροπόντικα. Επισημαίνουν μάλιστα ότι το μηχάνημα βρίσκεται κάτω από πληγείσες πολυκατοικίες με σημαντικές βλάβες και ότι δεν έχουν δοθεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι καθιζήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Το ζήτημα συνεπώς ξεπερνά πλέον κατά πολύ μια αντιπαράθεση για μερικές ρωγμές. Οι ίδιοι οι τεχνικοί σύμβουλοι προειδοποιούν ότι η καθυστέρηση στους απαιτούμενους ελέγχους και στις αποκαταστάσεις «αφήνει ανοιχτό το θέμα της πραγματικής στατικής επάρκειας των κτιρίων», υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για κτίρια σε μια σεισμογενή περιοχή όπως η Αθήνα.

Αυτό ακριβώς μεταφέρει πλέον ο Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία. Και η κίνησή του ανεβάζει το ζήτημα σε άλλο επίπεδο: από εδώ και πέρα δεν αρκούν γενικές καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις. Η Ελληνικό Μετρό και το αρμόδιο υπουργείο καλούνται να δώσουν πλήρη στοιχεία και συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι συνέβη κάτω από την Κυψέλη, ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση των κτιρίων και με ποιες εγγυήσεις μπορεί να συνεχιστεί ένα έργο που κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι αναγκαίο, αλλά κανείς επίσης δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι θα προχωρήσει με οποιοδήποτε ρίσκο για την ασφάλεια των κατοίκων.

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