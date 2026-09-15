search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 23:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2026 21:55

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο κοντά στην Επισκοπή Ευβοίας

15.09.2026 21:55
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα, πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό την Τρίτη, 15/9, περίπου στις 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΠΣ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την 31χρονη, την μετέφεραν με φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: Αναπάντητα ερωτήματα, διαψεύσεις, κενά στις καταθέσεις και ψηφιακά ευρήματα συνθέτουν το παζλ για τον θάνατο του τραγουδιστή

Έφοδοι του υπουργείου Υγείας και της ΑΑΔΕ σε εταιρείες εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι δείχνουν οι τελευταίες του φωτογραφίες μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι – Νέα τροπή στην υπόθεση από στοιχείο – κλειδί





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DS 21 PALLAS
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η DS N°7 ÉLYSÉE και η DS 21 PALLAS του Στρατηγού de Gaulle μαζί στην Αυλή των Τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων

tsafoulias-manou
LIFESTYLE

Τσαφούλιας κατά Αφροδίτης Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων είναι αλαζονεία»

great-white-shark
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχάμες: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 37χρονη τουρίστρια που κολυμπούσε με δελφίνια

mazonakis_iatreio_1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνια απολογία της Γάκα για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Δεν είχα πρόθεση να τον βλάψω, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου

ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο κοντά στην Επισκοπή Ευβοίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis–new
ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι», λέει ο Γ. Μαρακάκης

giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 23:01
DS 21 PALLAS
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η DS N°7 ÉLYSÉE και η DS 21 PALLAS του Στρατηγού de Gaulle μαζί στην Αυλή των Τιμών του Μεγάρου των Ηλυσίων

tsafoulias-manou
LIFESTYLE

Τσαφούλιας κατά Αφροδίτης Μάνου για τον Μαζωνάκη: «Το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων είναι αλαζονεία»

great-white-shark
ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχάμες: Καρχαρίας επιτέθηκε σε 37χρονη τουρίστρια που κολυμπούσε με δελφίνια

1 / 3