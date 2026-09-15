Θάνατος Μαζωνάκη: Τι δείχνουν οι τελευταίες του φωτογραφίες μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι – Νέα τροπή στην υπόθεση από στοιχείο – κλειδί

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Φύλλο και φτερό έχουν κάνει τα κλιμάκια της ΕΛΑΣ το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις αρχές να έχουν συλλέξει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στο να πέσει φως στις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.

Ερωτήματα δημιουργούνται με τα νέα ευρήματα των αρχών, με ένα από αυτά να είναι το περιερχόμενο των φωτογραφιών που τράβηξε η Ιωάννα Γάκα από τη στιγμή που ο ερμηνευτής ήταν αναίσθητος και συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Σ΄υμφωνα με όσα αποκάλυψε το Live News, στις 14:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι είναι ξαπλωμένος στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης, έχοντας το κεφάλι του στραμμένο δεξιά και με κλειστά τα μάτια του. Είναι συνδεδεμένος με το μηχάνημα και από τα δύο χέρια, καθώς φαίνεται ότι αντλείται το αίμα του από τη δεξιά φλέβα. Στην εικόνα, εντύπωση προκαλεί το δεξί πόδι του τραγουδιστή που κρέμεται από το κρεβάτι.

Στη φωτογραφία μάλιστα φαίνεται ότι ο ερμηνευτής φορούσε ένα σκουρόχρωμο παντελόνι, πράγμα που διακρίνεται από το δεξί του πόδι που κρέμεται. Ωστόσο, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι διασώστες , όπως έχουν έχουν καταθέσει, τον βρήκαν με ένα T-shirt και ένα εσώρουχο. Δεν έγινε καμία αναφορά για το παντελόνι, ούτε περιλαμβάνεται στα ευρήματα των αρχών.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή, επίσης, σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ύπαρξη και «εξαφάνιση» μίας λαδί κουβέρτας. Στις φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να είναι σκεπασμένος με μία κουβέρτα που φτάνει μέχρι τη μέση του τραγουδιστή και τον καλύπτει λίγο πιο πάνω.

Στο τέλος της κουβέρτας, κάτω δεξιά στη φωτογραφία, φαίνεται ότι εξέχει το πόδι του Γιώργου Μαζωνάκη και από εκεί φαίνεται το παντελόνι που δεν βρέθηκε φορεμένο στον τραγουδιστή. Πάντως, ούτε αυτή η κουβέρτα βρέθηκε από τις αρχές.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ αναλύονται οι αναζητήσεις μέσω ΑΙ

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου οι αξιωματικοί να αποκωδικοποιήσουν και να φέρουν στο φως τις αναζητήσεις που φέρονται να έκαναν οι γιατροί σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ώστε να πάρουν απαντήσεις για το πώς επανέρχεται στη ζωή ένας ασθενής.

Το ακριβές χρονικό σημείο που χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο – πριν, κατά τη διάρκεια των alert ή αργότερα – αλλά και οι ερωτήσεις που του έγιναν αποτελούν ένα κρίσιμο σημείο στην έρευνα.

Παράλληλα οι έρευνες στα εγκληματολογικά συνεχίζονται όσον αφορά τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τραβήχτηκαν από τις 14:43 μέχρι και τις 14:45, λίγα λεπτά δηλαδή αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στις 14:37.

Οι ερευνητές θα δώσουν απάντηση αν και σε ποιον εστάλη το υλικό αυτό και φυσικά για ποιον λόγο.

Η ανακτηθείσα φωτογραφία, τραβηγμένη από το κινητό της γιατρού, δημιουργεί και ένα ακόμη ερώτημα ως το προς το αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε μέθη πριν τη διαδικασία της πλασμαφαιρεσης, γεγονός που αν αποδειχθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται, θα σημαίνει ότι ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε διαδικασία μέθης χωρίς την παρουσία και παραμονή αναισθησιολόγου, κάτι που επίσης είναι απαγορευτικό και θα παίξει ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή.

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