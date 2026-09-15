Νέα αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Έκανε υδροθεραπεία στην ίδια κλινική μία ημέρα πριν – Απαγορευτικός ο συνδυασμός με την πλασμαφαίρεση

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Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Όπως αποκάλυψε στο Live News ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί στην ίδια κλινική σε υδροθεραπεία μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Η συγκεκριμένη πληροφορία έγινε γνωστή από την κατάθεση της γιατρού που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης και η οποία, μαζί με τον σύζυγό της, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η υδροθεραπεία, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αφορά υδροκαθαρισμό του εντέρου. Γιατροί επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία σε συνδυασμό με πλασμαφαίρεση ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια ενός ασθενούς.

Οι μεταβολές στα υγρά του οργανισμού και ο κίνδυνος κατά την πλασμαφαίρεση

Κατά τους γιατρούς, η υδροθεραπεία μπορεί να επιφέρει σημαντικές μεταβολές στα υγρά του σώματος, καθώς και απώλεια ηλεκτρολυτών, μεταξύ άλλων νατρίου και καλίου. Την ίδια στιγμή, κατά την πλασμαφαίρεση αφαιρούνται και αντικαθίστανται μεγάλες ποσότητες πλάσματος.

Επομένως, στην περίπτωση που ο οργανισμός έχει ήδη υποστεί αφυδάτωση ή παρουσιάζει διαταραχές στους ηλεκτρολύτες, αυξάνεται ο κίνδυνος να καταγραφεί απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης, υπόταση, καρδιακές αρρυθμίες ή αιμοδυναμική αστάθεια.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση θα πρέπει να ενημερώνουν υποχρεωτικά τους γιατρούς τους εάν έχουν κάνει πρόσφατα υδροθεραπεία. Η σχετική ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη, καθώς ο συνδυασμός των δύο διαδικασιών είναι ιδιαίτερα προβληματικός.

Παράλληλα, όταν έχει προηγηθεί υδροθεραπεία, οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνονται προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εξετάσεις και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να εξετάζεται ακόμη και η αναβολή της πλασμαφαίρεσης.

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