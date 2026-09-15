Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Σπύρο Χαλβατζή – Ποιοι έδωσαν το παρών στην πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του αγωνιστή, γραμματέα της ΚΝΕ, ηγετικού στελέχους του ΚΚΕ στη Μεταπολίτευση και βουλευτή του κόμματος, Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο (12/9) σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από χρόνια μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Συγγενείς, φίλοι και σύντροφοι βρέθηκαν στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο».

Υπενθυμίζεται ότι επιθυμία της οικογένειας του Σπύρου Χαλβατζή ήταν, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί η προσπάθεια οικονομικής στήριξης του συστήματος υγείας της Κούβας που διοργανώνεται από τον οργανισμό mediCuba Europa. «Η Κούβα ήταν πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του Σπύρου και πολλές φορές μας διηγήθηκε ιστορίες από τα ταξίδια του εκεί ως Γραμματέας της ΚΝΕ. Θυμίζουμε ότι η Κούβα και ο λαός της βρίσκονται στην πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας τους, λόγω του ασφυκτικού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ποιοι έδωσαν το παρών στο τελευταίο αντίο

Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην πρώτη σειρά των καθισμάτων στην λιτή τελετή αποχαιρετισμού, που παραβρέθηκε πλήθος κόσμου.

Νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας εμφανίστηκε με ένα γαρύφαλλο στο χέρι για να αποχαιρετήσει, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, ενώ βουλευτές του κόμματος είχαν αφήσει λουλούδια στα έδρανα, αποχαιρετώντας τον επί δεκαετίες σύντροφό τους.

Παρών στο Πάρκο Ελευθερίας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο Σωκράτης Φάμελλος, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Νίκος Βούτσης, ο Νίκος Παππάς, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, η Ελένη Γερασιμίδου αλλά και ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας.

Το παρών έδωσε και πλήθος στελεχών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Διαβάστε επίσης:

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Γιώργος Μαζωνάκης: Εκτεθειμένος ο Πλεύρης για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς – Η επικοινωνία και το συνέδριο

Γκιλφόιλ για αποφυλάκιση Μαζιώτη: «Να μείνουμε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας»











