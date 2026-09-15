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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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15.09.2026 18:59

ΠΣΑΤ για τη συνέντευξη Λιόλιου: «Οι αθλητικοί συντάκτες δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά»

15.09.2026 18:59
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Τη διαφωνία του με την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) να περιορίσει τη συμμετοχή δημοσιογράφων στην απολογιστική – προγραμματική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ).

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ θα παραχωρήσει τη συνέντευξη την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή έξι δημοσιογράφων, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Συνδέσμου, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αντιμετώπιση των αθλητικών συντακτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρός της κ. Βαγγέλης Λιόλιος, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 σε έξι (6) δημοσιογράφους, αποκλείοντας ταυτόχρονα όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες αθλητικούς συντάκτες, μέλη του Συνδέσμου μας.

Ο ΠΣΑΤ κατανοεί τα δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων, οι οποίοι αποκλείστηκαν από μια συνέντευξη, που προαναγγέλλεται ως απολογιστική και προγραμματική με τρόπο που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας και δεοντολογίας.

Η διοίκηση του Συνδέσμου μας είναι υποχρεωμένη να διευκρινίσει ότι δεν ρωτήθηκε και κατά συνέπεια δεν συνηγόρησε στην πρωτοφανή αυτή πρακτική αποκλεισμού της μεγάλης μερίδας των συναδέλφων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε να παραβρεθούν ούτε να καταθέσουν ελεύθερα ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για όλα τα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.

Οι αθλητικοί συντάκτες – και εν προκειμένω όσοι ασχολούνται ειδικά με το δημοφιλές άθλημα της καλαθοσφαίρισης – δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ενημέρωση αφορά όλους και η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη, τόσο σημαντική, πρέπει να είναι ελεύθερη».

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