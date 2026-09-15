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15.09.2026 14:23

Greek Basketball League: Πρεμιέρα 3-4 Οκτωβρίου – Πότε θα γίνει το ντέρμπι «αιωνίων»

15.09.2026 14:23
basket

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Στις 3 Ιανουαρίου 2027 θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, που θ΄αρχίσει το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αμφότεροι θα παίξουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Ηρακλή, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίων.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο (03/10)

  • Μύκονος – ΠΑΟΚ (15:00)
  • Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (16:00)
  • ΑΕΚ – Μαρούσι (16:00)
  • Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι (17:00)
  • Καρδίτσα – Άρης (17:30)

Κυριακή (04/10)

  • Παναθηναϊκός – Βίκος Ιωαννίνων (13:00)
  • Ηρακλής – Ολυμπιακός (17:30)

Οι ημερομηνίες των ντέρμπι

  • ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (4η αγωνιστική, 24/10)
  • Ηρακλής-ΠΑΟΚ (5η αγωνιστική, 31/10)
  • Άρης-Παναθηναϊκός (5η αγωνιστική, 1/11)
  • ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (6η αγωνιστική, 8/11)
  • Άρης-Ολυμπιακός (7η αγωνιστική, 15/11)
  • ΠΑΟΚ-Άρης (8η αγωνιστική, 21/11)
  • Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (10η αγωνιστική, 13/12)
  • ΑΕΚ-Ολυμπιακός (11η αγωνιστική, 20/12)
  • ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (12η αγωνιστική, 27/12)
  • Άρης-Ηρακλής (13η αγωνιστική, 3/1)
  • Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (13η αγωνιστική, 3/1)
  • ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (15η αγωνιστική, 16/1)
  • Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (16η αγωνιστική, 24/1)
  • Άρης-ΠΑΟΚ (17η αγωνιστική, 30/1)
  • Ολυμπιακός-ΑΕΚ (19η αγωνιστική, 14/2)
  • ΠΑΟΚ-Ηρακλής (20η αγωνιστική, 6/3)
  • Παναθηναϊκός-Άρης (20η αγωνιστική, 7/3)
  • Ηρακλής-Άρης (22η αγωνιστική, 21/3)
  • Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (23η αγωνιστική, 28/3)
  • ΑΕΚ-Άρης (24η αγωνιστική, 3/4)
  • Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (25η αγωνιστική, 11/4)
  • Ολυμπιακός-Άρης (26η αγωνιστική, 18/4)

Σημειώνεται, ότι η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί το διήμερο 17-18 Απριλίου

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