Greek Basketball League: Πρεμιέρα 3-4 Οκτωβρίου – Πότε θα γίνει το ντέρμπι «αιωνίων»

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Στις 3 Ιανουαρίου 2027 θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, που θ΄αρχίσει το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αμφότεροι θα παίξουν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Ηρακλή, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίων.
Σάββατο (03/10)
Κυριακή (04/10)
Σημειώνεται, ότι η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί το διήμερο 17-18 Απριλίου
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