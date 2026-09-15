search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 15:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2026 14:37

Κρήτη: Ένας 47χρονος ξυλοκόπησε την μητέρα του στον Κίσσαμο

15.09.2026 14:37
gynaika-xeiropedes

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Γραμβούσα Κισσάμου.

Σύμφωνα με το zarpanews, ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη χθες μετά από καταγγελία για βίαιο επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.

Διαβάστε επίσης

Στην Ευελπίδων με χειροπέδες οι δύο γιατροί – Τι θα καταθέσουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τι είπαν για την πλασμαφαίρεση

Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες

«Ο Μαζωνάκης είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι», λέει ο Γ. Μαρακάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astegoi
ΚΟΣΜΟΣ

Περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου – Τι σημαίνει για το κόστος δανεισμού και τις μετοχές

aslanidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης στη δίκη για τα Τεμπη: «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας – Πήραμε κλειστά φέρετρα, κι αυτοί τα κέρδη»

koutsoubas_vouli1609
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφί» Κουτσούμπα για Μητσοτάκη – Τσίπρα: «Θυμίζουν αγώνα Βραδυποριακού – Ταλαιπωριακού…»

tsatsarwnaki-adv
ADVERTORIAL

Δαγκωτό Sour Cream: Νέα γεύση που απογειώνει την εμπειρία του snacking

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

akrita_manou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα «σφάζει» Μάνου μετά τις δηλώσεις για Μαζωνάκη: Ο φθόνος δύσκολα κρύβεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 15:49
astegoi
ΚΟΣΜΟΣ

Περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου – Τι σημαίνει για το κόστος δανεισμού και τις μετοχές

aslanidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης στη δίκη για τα Τεμπη: «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας – Πήραμε κλειστά φέρετρα, κι αυτοί τα κέρδη»

1 / 3