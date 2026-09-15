Κρήτη: Ένας 47χρονος ξυλοκόπησε την μητέρα του στον Κίσσαμο

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Αγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Γραμβούσα Κισσάμου.

Σύμφωνα με το zarpanews, ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη χθες μετά από καταγγελία για βίαιο επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.

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