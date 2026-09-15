Κρήτη: Ένας 47χρονος ξυλοκόπησε την μητέρα του στον Κίσσαμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Γραμβούσα Κισσάμου.
Σύμφωνα με το zarpanews, ένας 47χρονος άνδρας συνελήφθη χθες μετά από καταγγελία για βίαιο επεισόδιο με θύμα την 73χρονη μητέρα του.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 47χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του με μπουνιές και κλωτσιές τραυματίζοντάς την, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα αρμοδίως.
Διαβάστε επίσης
Στην Ευελπίδων με χειροπέδες οι δύο γιατροί – Τι θα καταθέσουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τι είπαν για την πλασμαφαίρεση
Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες
«Ο Μαζωνάκης είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι», λέει ο Γ. Μαρακάκης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.