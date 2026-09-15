Quantum University: Απάτη το «πανεπιστήμιο» που πήρε ειδικότητα η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

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«Mastering Singularity», «The HeartMath Experience», «Quantum Physics and Health»: όχι, δεν είναι αποσπάσματα από κάποια σειρά επιστημονικής φαντασίας, αλλά κύκλοι μαθημάτων τους οποίους προσφέρει το Quantum University, το ίδρυμα το οποίο δήλωσε ότι παρακολούθησε η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ίδρυμα αυτό, με έδρα τη Χαβάη, έχει αξιολογηθεί από το γνωστό καναδικό πανεπιστήμιο McGill εκπρόσωπος του οποίου δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι «δεν πρόκειται για πανεπιστήμιο. Οι τίτλοι που απονέμει δεν αποτελούν πραγματικούς πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Η “αποφοίτηση” από το κβαντικό πανεπιστήμιο από μόνη της δεν δίνει σε κάποιον το δικαίωμα να ασκήσει την Ιατρική. Είναι σαν να παρακολουθείς μια σειρά βίντεο γεμάτα ψευδοεπιστημονικές ανοησίες και στο τέλος να σου στέλνουν ταχυδρομικά ένα ψεύτικο δίπλωμα».

«Το πρόβλημα με την Κβαντική Ιατρική είναι ότι, ουσιαστικά, δεν υπάρχει καν. Πρόκειται για έναν τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να δοθεί επιστημονικοφανής εξήγηση σε όσα φαντασιόπληκτα λέει κάποιος. Άνθρωποι που ήδη πιστεύουν σε πνευματικές και μυστικιστικές αντιλήψεις βλέπουν την Κβαντική Φυσική ως κάτι εξίσου παράξενο και μυστηριώδες και τη χρησιμοποιούν για να εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν τις πεποιθήσεις τους. Το ότι κάποιος έχει σπουδάσει Ιατρική δεν σημαίνει ότι έχει ανοσία στη φαντασιοπληξία», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ένωσης Ελλήνων Φυσικών αναφέρει ότι «είναι ανυπόστατοι όροι “κβαντική ιατρική”, “κβαντική θεραπεία”, “κβαντική συνείδηση” που εισήγαγε ο Deepak Chopra το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρότι οι “πρωτοποριακές” αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, κατεδείχθη ότι στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Chopra δήλωσε το 2007 ότι χρησιμοποίησε τον όρο “κβαντική ιατρική”, ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένω, ο όρος “κβαντική” δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική. […] Τα “πτυχία” που απονέμει το λεγόμενο “Κβαντικό Πανεπιστήμιο” στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά [4] καθότι “γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών”. Η άκριτη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων, δεν περιορίζεται στον όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφειδώς παρεχόμενης πληροφορίας».

Εντύπωση προκάλεσε και η αποστροφή του λόγου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος δήλωσε ότι «αν ακούτε κβαντική ιατρική, που την επικαλείται και η Μαρία Καρυστιανού, είναι απάτη, δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική» προσθέτοντας ότι «ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος (σ.σ. ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη) δεν είχε σχέση με τα μηχανήματα, έδινε εναλλακτικές διατροφές και βιταμίνες. Από αυτά που μου έχουν πει, έκαναν διαφορετικά πράγματα με τη Γάκα. Εγώ ως υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε τα εναλλακτικά, όταν ακούτε κβαντική ιατρική να τρέχετε μακριά. Το ότι βρέθηκε ένας απατεώνας δεν θα καταστρέψει όλη την εναλλακτική ιατρική».

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