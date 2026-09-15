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15.09.2026 15:30

Ασλανίδης στη δίκη για τα Τεμπη: «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας – Πήραμε κλειστά φέρετρα, κι αυτοί τα κέρδη»

15.09.2026 15:30
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Καταπέλτης ήταν η κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του 27χρονου Δημήτρη και πρόεδρο του συλλόγου συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, στη δίκη για τα Τέμπη.

«Θα παλέψουμε και θα αγωνιστούμε για τον Δημήτρη και για όσους χάθηκαν άδικα εκείνο το μοιραίο βράδυ», τόνισε αρχικώς ο κ. Ασλανίδης.

«Αυτοί πήρανε τα κέρδη και εμείς κλειστά φέρετρα», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης, στην 30ή δικάσιμο της δίκης για τα Τέμπη.

«Ήρθε ένα φέρετρο κλειστό, χωρίς αποδεικτικά, χωρίς τίποτα. Ούτε πιστοποιητικό θανάτου ούτε τίποτα. Κάναμε μια κηδεία χωρίς να έχουμε τίποτα», πρόσθεσε.

«Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε τέσσερις απορρίψεις. Ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνιση, ιστολογικές. Δεν ζητήσαμε έκταση ούτε για το παράνομο φορτίο ούτε εξωγήινους. Τελικά έγινε δεκτή, ακόμη περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία, και αναμένεται να το προπληρώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης», τόνισε.

«Στο εδώλιο που βρίσκονται οι κατηγορούμενοι, έπρεπε να είναι όλοι. Δεν είμαστε ανθρωποφάγοι, αλλά πρέπει να παρευρίσκονται και να ακούν αυτά που λέμε εμείς», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «εγώ ξέρω ότι ο γιος μου κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά. Και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για την έκρηξη και τη φωτιά. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας. Κάποια από αυτά θα ήταν ζωντανά».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι «με ποιο δικαίωμα ο ανακριτής πέταξε το βιολογικό υλικό ως “ιατρικά απόβλητα”; Πρέπει να λογοδοτήσει ο κ. Μπακαΐμης για αυτό.. Μας έχει βάλει πλέον να κυνηγάμε εκταφές. Στο Κουλούρι υπάρχουν 240 οστά αταυτοποίητα». Και την τελευταία τρίχα από τα παιδιά μας τη θέλουμε».

Ακόμη, χαρακτήρισε «ανεκδιήγητο» τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, σχολιάζοντας δηλώσεις του για την υπόθεση των Τεμπών.

Η κατάθεση Ασλανίδη ήρθε μετά από την κατάθεση του Δημητρίου Μπέζα,  πατέρα της 20χρονης Φραντσέσκας, της Χρυσούλας Χλωρού, αδερφής της Βασιλικής Χλωρού και του σύζυγου της Βάιας Μπλέκα, Γεώργιου Καρακώστα.

Εν τω μεταξύ, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στη δίκη.

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος του σταθμάρχη Στέφανος Παντζαρτζίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε χθες την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για να γίνει έλεγχος στις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης.

Η επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είναι την προσεχή Δευτέρα οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη και η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών θυμάτων.

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