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15.09.2026 15:53

Χαλκιδική: «Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως θήραμα» – Συναγερμός στον Νέο Μαρμαρά από τις επιθέσεις άγριου ζώου (video)

15.09.2026 15:53
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Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, οι επιθέσεις άγριου ζώου σε ένα μικρό παιδί και έναν τουρίστα από τη Σερβία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το μόλις δύο ετών αγοράκι από την Σερβία έπαιζε στην παραλία του Νέου Μαρμαρά όταν δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο – λύκο ή τσακάλι. Λίγες μέρες αργότερα ένας 46χρονος τουρίστας έπεσε θύμα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το ζώο όρμησε και άρπαξε τον 46χρονο από τον αυχένα προκαλώντας του τραύματα, ενώ το παιδί φέρει τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη.

Το παιδί νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση και υποβάλλεται σε αντιλυσσική αγωγή στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ο τουρίστας έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου είχε μεταφερθεί.

Να σημειωθεί ότι από το παιδάκι πάρθηκε δείγμα DNA και το οποίο στάλθηκε στο Εργαστήριο Γενετικής του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το άγριο ζώο που του επιτέθηκε είναι λύκος ή τσακάλι και εάν είναι ο ίδιος λύκος που πέρσι τέτοια εποχή είχε επιτεθεί επίσης σε ένα 5χρονο παιδάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Το Δασαρχείο Πολυγύρου, το οποίο έχει ήδη κινητοποιηθεί και σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις προσπαθεί να εντοπίσει το άγριο ζώο, καλεί τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί όταν κυκλοφορούν τις νυχτερινές ώρες και να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια έξω από κάδους απορριμμάτων, καθώς τα άγρια ζώα πλησιάζουν στον αστικό ιστό αναζητώντας τροφή.

Τα δυο περιστατικά έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και δημοσιεύτηκαν από την Κυνηγετική Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ). Μιλώντας στο protothema.gr, ο δασολόγος και διευθυντής της ΚΟΜΑΘ, Κυριάκος Σκορδάς τόνισε ότι τα δύο περιστατικά δείχνουν ότι πρόκειται για ένα άγριο ζώο που έχει πλήρη εξοικείωση με τους ανθρώπους.

«Μιλάμε για ένα ζώο που είναι προβληματικό, με πλήρη εξοικείωση με τον άνθρωπο και καμία φοβία. Και κυρίως, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο όχι ως απειλή αλλά ως θήραμα» τόνισε ο κ. Σκορδάς.

Μετά και τις δυο επιθέσεις που έγιναν σε διαφορετικά σημεία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής, σήμανε συναγερμός στο Δασαρχείο ενώ όπως ανέφερε στο protothema.gr ο υπεύθυνος Τύπου της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος, «αναμένουμε την σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχουμε, που θα συγκαλέσει το Δασαρχείο προκειμένου να οριστούν οι δράσεις όσον αφορά το ζώο».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Αθανάσιος Μαλλίνης, ανέφερε στο protothema.gr ότι «εμείς ως Δήμος ενημερώσαμε αμέσως για το άγριο ζώο και θα γίνει τώρα σύσκεψη για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι λύκος ή τσακάλι, το μόνο που επιβεβαιώνουν οι αρμόδιοι είναι ότι δεν είναι σκύλος».

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από έναν χρόνο λύκος είχε επιτεθεί σε 5χρονο παιδί και πάλι στον Νέο Μαρμαρά.

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