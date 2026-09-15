Να ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση στις εργαζόμενες του ιατρείου ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη: «Έχουν ηθικό και νομικό χρέος να πουν την αλήθεια»

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Να ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση στις τέσσερις εργαζόμενες του ιατρείου στο Κολωνάκι ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης τόνισε ότι οι εργαζόμενες παραπλάνησαν τις αρχές. «Θα πρέπει να ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση στις τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες παραπλάνησαν τις προανακριτικές αρχές ως προς τον χρόνο και ως τι συνέβη εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Με την ιδιότητα του κατηγορουμένου νομίζω θα ανοίξουν στόματα. Θα βγει στην επιφάνεια το τι έγινε εκείνη την κρίσιμη ώρα».

Όσον αφορά τη γιατρό Ιωάννα Γάκα είπε ότι το αφήγημα της έχει καταρρεύσει. «Όλα όσα είπε από την αρχή ως το τέλος ήταν ψέματα».

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης επανέλαβε ότι η πλασμαφαίρεση ήταν παράνομη. «Δεν ήταν μία δύσκολη διαδικασία, ήταν παράνομη. Ο νόμος απαγορεύει να γίνεται τέτοια ιατρική πράξη σε ιατρείο, διότι εγκυμονεί κινδύνους».

Ο δικηγόρος τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα μπορούσε να γνωρίζει ότι δεν είχαν άδεια. «Η κατηγορούμενη στην πρώτη της κατάθεση λέει ότι τον έπεισε πως είναι ασφαλής. Πώς μπορεί να ξέρει ένας μη ιατρός ποια ιατρική πράξη απαγορεύεται και ποια όχι».

«Είναι υποχρεωμένοι οι εργαζόμενοι να πουν την αλήθεια, να σταματήσουν να καλύπτουν τα αφεντικά τους. Έχουν ηθικό και νομικό χρέος», κατέληξε.

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