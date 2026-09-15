Το νέο Renault Trafic E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της χρονιάς 2027 στα βραβεία του International Van of the Year (photos)

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Το νέο Renault Trafic E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της χρονιάς 2027 κατά την τελετή απονομής του βραβείου International Van of the Year που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της έκθεσης IAA Transportation στο Ανόβερο.

Το νέο van απέσπασε την ομόφωνη ψήφο από το σύνολο των 26 δημοσιογράφων του κλάδου από 26 ευρωπαϊκές χώρες.

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