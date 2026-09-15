Ενέσεις στα γεννητικά όργανα για μεγαλύτερο όγκο και οργασμό – Οι παρενέργειες και οι θανατηφόροι κίνδυνοι

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Στη σκιά του σκανδάλου με την αναρχία στο χώρο της ιδιωτικής υγείας που αποκαλύφθηκε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το topontiki.gr αναδημοσιεύει ένα ρεπορτάζ από το The Conversation, αναφορικά με τις «θεραπείες», που υπόσχονται σε άνδρες και γυναίκες, να έχουν ανεβασμένες τις «μετοχές» τους στο χρηματιστήριο του έρωτα, ως τα βαθιά γεράματα! Ωστόσο, όσοι σκεφτούν να υποβληθούν σ’ αυτές τις «θεραπείες», καλό είναι να γνωρίζουν τις σοβαρές παρενέργειες τους, που μπορεί να τους στοιχίσουν ακόμα και τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι τα fillers λειαίνουν τις γραμμές και δίνουν όγκο στα μάγουλα και τα χείλη. Στις μέρες μας ωστόσο, κάποιοι «ειδικοί» το έχουν πάει παρακάτω με συνέπεια ορισμένοι άνδρες κάνουν πλέον ενέσεις fillers στο πέος τους για να αυξήσουν το μέγεθός του. Σημειώνεται ότι τα fillers συχνά περιέχουν υαλουρονικό οξύ, μια ουσία που βρίσκεται φυσιολογικά στο σώμα και απορροφά νερό στους ιστούς – γι’ αυτό και λειαίνουν τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές.

Όταν εγχέεται στο πέος, μπορεί να αυξήσει την περίμετρο, ωστόσο έχει και συνέπειες. Μια κορεατική μελέτη, λοιπόν, διαπίστωσε μια μέση αύξηση της περιμέτρου (χαλαρή) κατά 2,3 cm, ή σχεδόν 30%. Όμως περισσότεροι από τους μισούς άνδρες που είχαν υαλουρονικό οξύ χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 1,5 επιπλέον ενέσεις ρετούς για να διορθώσουν τις ανωμαλίες του περιγράμματος. Φανταστείτε να κάνετε ενέσεις στο πέος σας και αυτό να γίνει μεγάλο αλλά …στραβό!

Επιπλέον μέχρι τους 18 μήνες, περίπου το 44% της αύξησης από την ένεση χάνεται και απαιτούνται επαναλαμβανόμενες ενέσεις για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα!

Οι παρενέργειες

Μια πρόσφατη μελέτη εκτίμησε ότι επιπλοκές εμφανίζονται σε περίπου 9% των ανδρών που λαμβάνουν υαλουρονικό οξύ. Αυτές οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν:

– μώλωπες

– πρήξιμο

– εξογκώματα

– οζίδια.

Πιο σοβαρά προβλήματα περιλαμβάνουν:

– ερεθισμό του δέρματος,

– διάσπαση των ιστών

– μολύνσεις.

Ο χρόνος εμφάνισης αυτών των προβλημάτων μπορεί να ποικίλλει.

Η αιμορραγία και οι μώλωπες τείνουν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της πρώτης ή δύο εβδομάδων.

Τα οζίδια μπορεί να εμφανιστούν γύρω στην τρίτη εβδομάδα.

Οι λοιμώξεις εμφανίζονται συχνά περίπου έξι ή επτά εβδομάδες μετά τη θεραπεία, αν και μπορούν να εμφανιστούν χρόνια αργότερα .

Σε σοβαρές περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια. Έχουν επίσης υπάρξει περιπτώσεις θανάτου ιστού που απαιτούσαν την αφαίρεση μέρους του πέους.

Αύξηση όγκου με λίπος

Μια άλλη επιλογή περιλαμβάνει τη λήψη λίπους από κάποιο σημείο του σώματος του ίδιου του λήπτη και στη συνέχεια ένεση του στο πέος του.

Φυσικά και αυτή η αυξητική μέθοδος ενέχει κινδύνους όπως:

– την έγχυση λίπους σε λάθος περιοχή,

– πρήξιμο,

– μώλωπες,

– εξογκώματα,

– παραμορφώσεις που προκαλούνται από την άνιση κατανομή του λίπους,

– κίνδυνος μόλυνσης από βακτήρια όπως το S. aureus ή το E. coli.

Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο ιστός μπορεί να πεθάνει ή ακόμα και ο ασθενής να πεθάνει από λιπώδη εμβολή.

Ενέσεις στα γεννητικά όργανα ανδρών και γυναικών για οργασμό

Μια άλλη θεραπεία που προσφέρεται για σεξουαλική ενίσχυση είναι το PRP ή πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Πρόκειται για την «P-shot», ή ένεση Πρίαπου στους άνδρες και την «O-shot», ή ένεση οργασμού, για γυναίκες.

Η θεραπεία περιλαμβάνει τη λήψη αίματος από το χέρι του ασθενούς και φυγοκέντριση για τον διαχωρισμό των διαφόρων συστατικών. Στη συνέχεια, το πλούσιο σε αιμοπετάλια μέρος εγχέεται στην περιοχή-στόχο.

Το PRP διαφημίζεται ως ένας τρόπος βελτίωσης της εμφάνισης, της ροής του αίματος και της λειτουργίας των νεύρων.

Για τις γυναίκες, η ένεση O-shot περιλαμβάνει ενέσεις στα χείλη ή την κλειτορίδα. Υποστηρίζεται ότι αυξάνει την κολπική αίσθηση, βελτιώνει τη σεξουαλική ικανοποίηση και διευκολύνει την επίτευξη οργασμού. Ωστόσο, τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς είναι αδύναμα.

Τι λένε οι ειδικοί

Η PRP έχει μελετηθεί σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία και μια ανασκόπηση διαπίστωσε ενδείξεις μέτριων βελτιώσεων. Ωστόσο, μια πιο πρόσφατη μελέτη υποδηλώνει ότι το όφελος μπορεί να είναι μικρότερο από ό,τι πιστεύαν αρχικά οι ειδικοί.

Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να συνιστούν την PRP για τη στυτική δυσλειτουργία.

Πολλές από αυτές τις θεραπείες υπόσχονται γρήγορη βελτίωση στην εμφάνιση ή τη σεξουαλική λειτουργία. Αλλά μέχρι να έχουν οι επιστήμονες μεγαλύτερες και καλύτερης ποιότητας μελέτες, είναι δύσκολο να γνωρίζουν αν αυτά τα οφέλη αξίζουν τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να στοιχίσουν ακόμα και τη ζωή σας.

Πηγή: theconversation.com

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