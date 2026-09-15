ΠΙΣ: «Παραπλανητικές διαφημίσεις στον χώρο της υγείας – Ανάγκη άμεσης και αυστηρής αντιμετώπισης»

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Με αφορμή την ανεξέλεγκτη και παράνομη ιατρική – εμπορική δραστηριότητα, που αποκαλύφθηκε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος εστιάζει στο ζήτημα της παραπλανητικής διαφήμισης ιατρικών πράξεων, θεραπειών και υπηρεσιών υγείας και θέτει προ των ευθυνών τους τόσο την ηγεσία του υπουργείου Υγείας όσο και τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας αλλά και τον ίδιο.

Στην επιστολή που απέστειλε χθες στην Αριστοτέλους αλλά και στο σύνολο των ιατρικών συλλόγων της Ελλάδας, ζητάει τη συνδρομή τους, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παράνομης βιομηχανίας της υγείας, που προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

«Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε ιατρεία, εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αισθητικής ιατρικής ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας να προβάλλουν, κατά παράβαση της νομοθεσίας και της ιατρικής δεοντολογίας, δήθεν θαυματουργές θεραπείες, ανύπαρκτα επιστημονικά αποτελέσματα, εγγυημένες ιάσεις ή υποσχέσεις ανανέωσης και ανατροπής της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου» όπως αναφέρει με έμφαση.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ο φόβος του θανάτου, η ματαιοδοξία της αιώνιας νεότητας, αλλά και η αγωνία και η ελπίδα ασθενών και συγγενών μπροστά σε σοβαρά ή ανίατα νοσήματα, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. «Όσοι προβάλλουν δήθεν θαυματουργές θεραπείες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες υποσχέσεις, παραπλανώντας και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που επιβάλλει ο νόμος» επισημαίνει ο ΠΙΣ.

Μάλιστα τονίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί την υποβάθμιση της ιατρικής επιστήμης σε πεδίο ανεξέλεγκτης εμπορικής δραστηριότητας. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές πλήττει τους πολίτες και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ιατρική επιστήμη και στους λειτουργούς της.

Ο ΠΙΣ ζητάει:

Α) Από τον Υπουργό Υγείας, τη συνδρομή του προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει.

Β) Από τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας:

1. Την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, θεραπειών και προϊόντων υγείας, ιδίως στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

2. Την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών, πειθαρχικών και λοιπών κυρώσεων σε κάθε παραβάτη, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή.

3. Την άμεση διακοπή διαφημιστικών πρακτικών που περιέχουν ψευδείς, παραπλανητικούς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.

4. Τη συνεργασία του Υπουργείου με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους για την καταγραφή, τον έλεγχο και την παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί αποφασιστικότητα, αποτελεσματικούς ελέγχους και μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες και εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη για θεραπεία» αναφέρει ο ΠΙΣ καταλήγοντας ότι προσβλέπει στην άμεση ανταπόκρισή τους, δηλώνοντας παράλληλα ότι είναι διάθεσή τους για κάθε αναγκαία θεσμική συνεργασία.

Βέβαια, αξίζει να τονισθεί ότι η υποβάθμισή της υγείας, δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι ο θάνατος του Μαζωνάκη, δεν θα είναι «πυροτέχνημα» που θα ξεχαστεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, μέχρι τον επόμενο επώνυμο που θα μπλεχτεί στα δίκτυα των τσαρλατάνων και θα επαναφέρει το θέμα στην επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, θα έχει υποφέρει – και πάλι – άγνωστος αριθμός απλών ανθρώπων και όλοι οι αρμόδιοι θα πέφτουν, ξανά, από τα σύννεφα…

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