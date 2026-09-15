ΜΜΕ ΗΠΑ: Τα μισά τηλεοπτικά δίκτυα ανοίγουν τη σεζόν χωρίς νέες εκπομπές… και έχουν λόγο (videos)

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Ένα μάλλον ήσυχο –τηλεοπτικά– φθινόπωρο εκτιμάται ότι θα είναι το φετινό για τα καθιερωμένα δίκτυα των ΗΠΑ, σύμφωνα με παρατηρήσεις και αναλύσεις δημοσιογράφων και Μέσων Ενημέρωσης που παρακολουθούν και καταγράφουν τι και ό,τι συμβαίνει στο ευρύτερο οπτικοακουστικό και μιντιακό χώρο.

Η -φαινομενική;- ηρεμία αποδίδεται στο γεγονός ότι στην εκκίνηση της τηλεοπτική περιόδου μόνον δύο από τα τέσσερα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα θα παρουσιάσουν νέες προτάσεις εκπομπών.

Τα δύο δίκτυα χωρίς νέες εκπομπές στο φθινοπωρινό πρόγραμμα είναι το ABC και το Fox.

Αντιθέτως, το CBS έχει δύο νέα δράματα και μία νέα κωμωδία, και το NBC έχει ένα νέο δράμα, μια νέα κωμωδία και μια νέα εκπομπή ριάλιτι-διαγωνισμού.

Ίσως η πιο πολυσυζητημένη από τις νέες φθινοπωρινές σειρές είναι το «Cupertino», ένα νομικό δράμα του CBS που ασχολείται με την εξουσία που κατέχει και ασκεί η μεγάλη συγκέντρωση τεχνολογικών εταιρειών στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια – την καρδιά της Σίλικον Βάλεϊ.

Με πρεμιέρα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου (στις 22.00 Ανατολικής ακτής Αμερικής), η σειρά «Cupertino», παρουσιάζει δύο μαχητικούς δικηγόρους, τους υποδύονται οι Μάικ Κόλτερ και Ρέιτσελ Κέλερ, να αντιμετωπίζουν την «τεχνολογική ελίτ», σύμφωνα με το CBS.

Η νέα δραματική σειρά του NBC, «Line of Fire», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο αμερικανικό prime time . Είναι ένα οικογενειακό δράμα στο οποίο τα μέλη της οικογένειας εργαζόνται στις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου — το FBI, την Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Αστυνομικών των ΗΠΑ, τη Μυστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στη σειρά, η οικογένεια ενώνεται για να πολεμήσει μια «θανάσιμη συνωμοσία», αναφέρει το NBC. Οι Πίτερ Κράους και Χόουπ Ντέιβις είναι οι πρωταγωνιστές της.

Το «Newlyweds», είναι η νέα κωμωδία του NBC, μια εκπομπή που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια προσπάθεια του NBC να προσελκύσει μεγαλύτερους σε ηλικία θεατές, οι οποίοι ούτως ή άλλως αποτελούν ήδη το κύριο κοινό των τηλεοπτικών δικτύων!.

Στην σειρά «Newlyweds», που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, δύο… μεγαλούτσικοι ενήλικες παντρεύονται μετά από ένα «θυελλώδες ειδύλλιο», σύμφωνα με το NBC.

Τους δύο υποδύονται ο 70χρονος Τιμ Ντέιλι και η 60χρονη Τία Λιόνι, οι οποίοι είναι παντρεμένοι στην πραγματική ζωή από τον Ιούλιο του 2025.

Κάποιος υποθέτει ότι αυτή η κωμική σειρά βασίζεται στις προσωπικές τους εμπειρίες ως νεόνυμφων τρίτης ηλικίας.

Το φθινοπωρινό πρόγραμμα του Fox είναι γεμάτο με παιχνίδια και διαγωνισμούς που επιστρέφουν. Το αντίστοιχο του ABC περιλαμβάνει την επιστροφή των «Dancing With the Stars», «20/20», «America’s Funniest Home Videos», «Shark Tank» (σαν το «The chase» του Mega), «The Wonderful World of Disney», «Celebrity Wheel of Fortune»και άλλα παρεμφερή.

Το περιεχόμενο των δύο δικτύων χωρίς νέες προτάσεις, αλλά με νέους κύκλους προγραμμάτων από προηγούμενες σεζόν εξηγείται.

Το ABC και το Fox έχουν κανονικά νέες σειρές και εκπομπές για τη σεζόν 2026–2027, ωστόσο η εντύπωση ότι δεν έχουν προκύπτει από μια στρατηγική αλλαγή της αγοράς: τα κανάλια μετακίνησαν σχεδόν όλες τις νέες παραγωγές και τα μεγάλα τους χαρτιά για το λεγόμενο Midseason, δηλαδή στο δεύτερο μισό της σεζόν· από Ιανουάριο κι έπειτα.

Παραδοσιακά, οι φθινοπωρινές σειρές έκαναν μεγάλες παύσεις κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου λόγω των εορτών, γεγονός που έκοβε τη ροή και απομάκρυνε τους τηλεθεατές.

Φέτος, το ABC και το Fox επέλεξαν να κρατήσουν τις νέες σειρές μυθοπλασίας τους για τις αρχές του 2027. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ξεκινήσουν, θα προβάλουν όλα τα επεισόδιά τους συνεχόμενα, χωρίς διακοπές.

Επίσης, το φθινοπωρινό πρόγραμμα του 2026 είναι γεμάτο με ζωντανό πρόγραμμα υψηλής τηλεθέασης που δεν αφήνει χώρο για νέο περιεχόμενο.

Το ABC έχει δεσμεύσει τα βράδια του με το «Monday Night Football» και το εξαιρετικά δημοφιλές «Dancing with the Stars».

Το Fox δίνει τεράστια έμφαση στα αθλητικά, όπως το «Fox College Football Friday» και το NFL, γεμίζοντας τις υπόλοιπες καθημερινές με επιτυχημένα ριάλιτι και τηλεπαιχνίδια όπως το «The Floor» και το «Hell’s Kitchen».

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