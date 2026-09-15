Ο Γεωργιάδης στηρίζει Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας: «Ευτυχώς εμείς δεν είμαστε κομμουνιστές» (audio)

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Στο πλευρό του Παύλου Μαρινάκη στάθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας. Μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε προσωπική άποψη και είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει, ακόμη και με τη θεσμική ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Εμείς, ευτυχώς, στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε κομμουνιστές. Την ελευθερία του λόγου και της σκέψης την ενθαρρύνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να κλείσει το πολιτικό σκέλος της αντιπαράθεσης με μια αιχμή προς την Αριστερά.

Ωστόσο, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του δικαιώματος του κ. Μαρινάκη να εκφράζει προσωπικές απόψεις. Μπήκε και στην ουσία της συζήτησης, σημειώνοντας ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί μεν ανταποδοτικό κοινωνικό δίχτυ προστασίας, αλλά αναρωτήθηκε εάν, σε μια οικονομία με ανεργία κοντά στο 6% και επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, θα πρέπει το συγκεκριμένο εργαλείο να μετατραπεί σε επιδότηση εργασίας.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ρύθμιση που είχε προωθήσει ως υπουργός Εργασίας για τους εποχικά εργαζομένους στον τουρισμό, ώστε να μπορούν να απασχολούνται νόμιμα έως 12 ημέρες τον μήνα χωρίς να χάνουν το επίδομά τους.

«Είναι μια ενδιαφέρουσα και σύνθετη συζήτηση, που δεν μπορεί να γίνει στο πόδι. Κανείς δεν καταργεί κανένα επίδομα ανεργίας», κατέληξε. Μπορεί, λοιπόν, η κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν υπάρχει σχέδιο κατάργησης, αλλά μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο υπουργός Υγείας δείχνει ότι η συζήτηση για την αλλαγή του χαρακτήρα του επιδόματος έχει ήδη ανοίξει.

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