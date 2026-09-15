search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 11:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2026 10:30

Μπάμπης Παπαδημητρίου καρφώνει την κυβέρνηση λέγοντας «απάτη το πλεόνασμα» (video)

15.09.2026 10:30
babis-papadimitriou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σχολιάζοντας τα οικονομικά του κράτους, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου χαρακτήρισε «απάτη» το πλεόνασμα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πρώτο 8μηνο του 2026.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «μόρφωμα» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι δεν είναι κόμμα από τη στιγμή που δεν είναι στη Βουλή.

Για το πως πηγαίνουν τα οικονομικά του κράτους, σχολίασε στο Mega: «Εδώ είναι η μεγάλη απάτη που έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση στα μάτια της κοινής γνώμης, έχουνε πέσει μέσα με τα μούτρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμη και μορφώματα που κινούνται στα τηλεοπτικά πάνελ -για τον Τσίπρα το λέω- , κόμμα θα γίνει όταν μπει στη Βουλή, τώρα είναι wannabe. Πολλοί θέλουν να γίνουν κόμμα» είπε. 

Κάπου εκεί… έχασε τον ειρμό του και αφού τον ξαναβρήκε, σχολίασε για την οικονομία: «στους 8 πρώτους μήνες, δεν βλέπω πλεόνασμα. 49 δις και κάτι ψηλά οι φόροι που εισπράττει και οι δαπάνες είναι 50 και κάτι (δις). Το ψέμα είναι ότι έχει καλλιεργήσει ότι περισσεύουν τα λεφτά».

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης… πάει στους λιανοπωλητές

Ο Λαζαρίδης και ο Μάξιμος που έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά

Το σχόλιο της Χαριλάου για τη συγγνώμη Γεωργιάδη στην οικογένεια Μαζωνάκη 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emprismos-aytokinita

Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες

DOMNA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη υπουργός-influencer: Περισσότερα βίντεο παρά πολιτικές

texniti-noimosini-paraitiseis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Πέφτουν οι… παραιτήσεις σαν το χαλάζι – «Μπορεί να μας σκοτώσει όλους» λέει και ερευνητής της Google DeepMind

salma-hayek-pinault_1509_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η Salma Hayek Pinault κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική περιπέτεια «Arena»

mazonakis–new
ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι», λέει ο Γ. Μαρακάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Του τηλεφώνησα, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 11:46
emprismos-aytokinita

Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου Ζωγράφου – Οι περιγραφές των δραστών από μάρτυρες

DOMNA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου, η πρώτη υπουργός-influencer: Περισσότερα βίντεο παρά πολιτικές

texniti-noimosini-paraitiseis
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Πέφτουν οι… παραιτήσεις σαν το χαλάζι – «Μπορεί να μας σκοτώσει όλους» λέει και ερευνητής της Google DeepMind

1 / 3