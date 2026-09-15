Μπάμπης Παπαδημητρίου καρφώνει την κυβέρνηση λέγοντας «απάτη το πλεόνασμα» (video)

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Σχολιάζοντας τα οικονομικά του κράτους, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου χαρακτήρισε «απάτη» το πλεόνασμα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πρώτο 8μηνο του 2026.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «μόρφωμα» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ότι δεν είναι κόμμα από τη στιγμή που δεν είναι στη Βουλή.

Για το πως πηγαίνουν τα οικονομικά του κράτους, σχολίασε στο Mega: «Εδώ είναι η μεγάλη απάτη που έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση στα μάτια της κοινής γνώμης, έχουνε πέσει μέσα με τα μούτρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμη και μορφώματα που κινούνται στα τηλεοπτικά πάνελ -για τον Τσίπρα το λέω- , κόμμα θα γίνει όταν μπει στη Βουλή, τώρα είναι wannabe. Πολλοί θέλουν να γίνουν κόμμα» είπε.

Κάπου εκεί… έχασε τον ειρμό του και αφού τον ξαναβρήκε, σχολίασε για την οικονομία: «στους 8 πρώτους μήνες, δεν βλέπω πλεόνασμα. 49 δις και κάτι ψηλά οι φόροι που εισπράττει και οι δαπάνες είναι 50 και κάτι (δις). Το ψέμα είναι ότι έχει καλλιεργήσει ότι περισσεύουν τα λεφτά».

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