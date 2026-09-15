Στα «χαρακώματα» για τη μάχη τηλεθέασης των πρωινάδικων

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Τα… κεφάλια μέσα από Δευτέρα (21/9) στα πρωινάδικα των καναλιών. Η σεζόν φέρει το βάρος του προηγούμενου διαστήματος με τις συνέπειες της κρίσης στην τυπολογία των εκπομπών- που σοβούσε την προηγούμενη τουλάχιστον διετία- τις διαρθρωτικές αλλαγές στη ζώνη και τις αναδιοργανώσεις εκπομπών ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας τηλεοπτικής περιόδου ώστε να συγκρατηθεί και να συντηρηθεί το κοινό στο οποίο απευθύνονται και τις παρακολουθεί.

Η σεζόν επίσης έχει επαυξημένο ανταγωνισμό. Οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές από Δευτέρα θα περιμένουν να δουν πως θα συμπεριφερθεί το τηλεοπτικό «σώμα» με την έναρξη του «Happy day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή, το οποίο εισέρχεται στην 14η σεζόν της.

Εκεί κάπου μεταξύ 09.30 και 10.00 θα καταγραφεί η πρώτη… ομοβροντία. Αρκετοί θα πάρουν βαθιά ανάσα και άλλοι θα κρατήσουν την αναπνοή τους. Οι προσδοκίες πολλές και ο σκεπτικισμός σε αναμονή.

Το Mega με… εσωτερική μεταγραφή «κατεβάζει» στο πεδίο της μάχης την δοκιμασμένη/επιτυχημένη συνταγή του «Χαμογελα και πάλι» με τη Σίσσυ Χριστίδου και την παρέα της.

Η αλλαγή επαναφέρει τη Χρηστίδου σε καθημερινή τηλεοπτική παρουσία έπειτα από περίπου 15 χρόνια.

Το Star ανασχημάτισε την πρωινομεσημεριανή ζώνη του, κατάργησε εκπομπή, αναδόμησε μια ακόμη και θα διεκδικήσει την προσοχή της πλειονότητας των τηλεθεατών με την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» της Ζήνας Κουτσελίνη και την ανανεωμένη ομάδα συνεργατών της.

Θα κινείται από το κοινωνικό και αστυνομικό ρεπορτάζ έως την τηλεοπτική επικαιρότητα, τη χρηστική ενημέρωση και τα πιο ανάλαφρα θέματα.

Στον ΑΝΤ1 στη θέση του και νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα θα βρίσκεται «Το πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα με ευέλικτο σχήμα συντελεστών.

Σεζόν χωρίς «Super Κατερίνα»- τουλάχιστον- στον Alpha, θα ήταν σαν παστίτσιο χωρίς… κιμά. Η Κατερίνα Καινούργιου- μανούλα πλέον- θα είναι εκεί στο ραντεβού της παρέα με την ομάδα της, έτοιμη για όλα.

Σε ΣΚΑΪ, Open και ΕΡΤ1 οι εκπομπές της συγκεκριμένες τηλεοπτικής περιοχής έχουν ήδη αρχίσει.

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