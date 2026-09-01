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01.09.2026 08:48

Ζήνα Κουτσελίνη: «Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη – Αυτός ο καφές θα είναι διαφορετικός»

01.09.2026 08:48
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Στη νέα τηλεοπτική της αρχή μέσα από τη συχνότητα του Star αναφέρθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη η οποία λίγο πριν συναντήσει ξανά το τηλεοπτικό κοινό με τον «Πρώτο Καφέ», έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, κάνοντας λόγο για μια νέα σελίδα.

Η ενημέρωση, το πρωτογενές ρεπορτάζ, η ψυχαγωγία και το χιούμορ θα συνθέτουν καθημερινά τη νέα πρωινή τηλεοπτική της πρόταση, με την παρουσιάστρια να επισημαίνει ότι αυτός ο «καφές» θα είναι διαφορετικός.

«Ερχόμαστε πια το πρωί να κουβεντιάσουμε παρέα όσα συζητάμε μεταξύ μας πίνοντας τον πρώτο καφέ μαζί σας χαλαρά και χωρίς άγχος! Μετακομίσαμε στην πρωινή ζώνη.

Με δημοσιογραφική ματιά και εμπειρία χρόνων αυτός ο καφές θα είναι διαφορετικός. Το καιμάκι του θέλει μαεστρία. Δεν αρκεί μόνο να συζητάς τα θέματα αλλά να έχεις πρωτογενές ρεπορτάζ, να είσαι στο σημείο που συμβαίνουν τα γεγονότα. Η ψυχαγωγία δεν είναι απλά ένας όρος, μια έκφραση, θέλει να ταξιδέψεις να τη βρεις, να την αναζητήσεις με αυτούς που διαθέτουν χιούμορ και οριοθετούν το γέλιο εκεί που πραγματικά υπάρχει.

Συμβαίνουν τόσα γύρω μας που δεν μετράς με τη ζάχαρη πόση δόση γέλιου θα έχεις ή πόσο καφέ ενημέρωσης θα βάλεις για να πιεις, μονό ή διπλό!

Ή ζωή μας δεν έχει χάρακα. Είναι αληθινή και έχει όσα μας απασχολούν και μας κάνουν να χαμογελάμε, να σφίγγουμε τα χείλη ή να πούμε επιτέλους ακούσαμε όσα θέλαμε κι εμείς να πούμε σ´ αυτή την παρέα. Φιλοδοξούμε να γίνουμε η φωνή σας στα δύσκολα και τα εύκολα, στο φως και το σκοτάδι, στην αγκαλιά και το χαμόγελο, στο δάκρυ και στο γέλιο, στην ζωή!

Στον πρώτο μας καφέ λοιπόν με τη δική μας παρέα!!!» έγραψε.

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 09:35
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