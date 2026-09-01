Αριάνα Γκράντε: Τραυματίστηκε λίγο πριν το τέλος της περιοδείας της – Τι ανακοίνωσε στους θαυμαστές της

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Έναν τραυματισμό στο πόδι της είχε η Αριάνα Γκράντε με την ίδια να ενημερώνει σχετικά τους θαυμαστές της μέσω μιας ανάρτησής της στο Instagram.

Η 33χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι υπέστη ένα βαθύ κόψιμο, εξαιτίας του οποίου δεν θα είναι σε θέση να κινείται με άνεση στη σκηνή ούτε και να φορέσει -όπως είπε- τα χαρακτηριστικά ψηλοτάκουνά της.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ότι παρόλο που ακόμα αναρρώνει, θα βρεθεί κανονικά στη σκηνή για τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις της στην O2 Arena.

«Ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα χρειαστεί να φορέσω άνετα παπούτσια στη σημερινή συναυλία (και πιθανότατα και στην αυριανή), καθώς έχω επίδεσμο και αναρρώνω από έναν μικρό τραυματισμό. Δεν πρόκειται για διάστρεμμα ή κάτι μυϊκό, αλλά απλώς για ένα βαθύ κόψιμο. Οπότε, όταν με δείτε απόψε χωρίς τα χαρακτηριστικά ψηλοτάκουνά μου ή ακόμη και αν δυσκολεύομαι λίγο να πατήσω το συγκεκριμένο πόδι, αυτός είναι ο λόγος. Αλλά παρακαλώ μην ανησυχείτε. Η παράσταση συνεχίζεται και εγώ αναρρώνω. Ανυπομονώ να εμφανιστώ για εσάς απόψε και αύριο (ακόμη κι αν είμαι μερικά εκατοστά πιο κοντή από ό,τι συνήθως)… Σας αγαπώ πάντα».

Η «Eternal Sunshine Tour» ξεκίνησε τον Ιούνιο, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 30 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, πριν από τη σειρά των συνολικά 10 εμφανίσεων της τραγουδίστριας στην O2 Arena του Λονδίνου.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η Γκράντε κυκλοφόρησε, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, το νέο της άλμπουμ, «Petal», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, ενώ από αυτό προέκυψε και το Νο 1 τραγούδι του Billboard Hot 100, «Hate That I Made You Love Me», με το ομότιτλο τραγούδι «Petal» να φθάνει έως τη Νο 4 θέση του ίδιου chart.

Μετά την ολοκλήρωση της «Eternal Sunshine Tour», η Αριάνα Γκράντε σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας, εν μέσω της δημόσιας συζήτησης και της κριτικής που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με την υγεία και την εμφάνισή της.

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να την κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που δικαιούται από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που την έχουν φέρει αντιμέτωπη με αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική» δήλωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο People.

«Αυτή η περιοδεία ήταν μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και έχει αγαπήσει κάθε στιγμή αυτής της περιοδείας» πρόσθεσε.

Η Αριάνα Γκράντε αναμένεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη στις 25 Νοεμβρίου, με τη νέα συνέχεια της ταινίας «Meet the Parents», η οποία θα έχει τον τίτλο «Focker-in-Law».

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