Σάλος με τον Μελ Γκίμπσον: Χλεύασε διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας πάνω στη σκηνή – «Αηδιαστικός» έγραψαν στο X

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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και στο οποίο ο Μελ Γκίμπσον εμφανίζεται να κοροϊδεύει διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας, την ώρα που και οι δυο βρίσκονταν πάνω στη σκηνή.

Το περιστατικό σημειώθηκε, το Σάββατο (29/8) κατά τη διάρκεια του Fan Expo Canada στο Τορόντο όταν ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης φαίνεται να κάνει υπερβολικές χειρονομίες πίσω από μια διερμηνέα στην κατάμεστη αίθουσα.

«Είναι πάντα απογοητευτικό να βλέπω τη γλώσσα μου να γίνεται αντικείμενο χλευασμού. Δουλεύουμε σκληρά για να αναγνωριστεί η γλώσσα μας και να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα» έγραψε το άτομο που ανήρτησε το βίντεο στο X, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 — TheBlaze (@theblaze) August 31, 2026

Ακολούθησαν ποικίλες αντιδράσεις, με τους χρήστες του διαδικτύου να ξεσπούν για τη συμπεριφορά του ηθοποιού.

«Ταιριάζει απόλυτα με τη συμπεριφορά του», «Τεράστια απογοήτευση το πώς αποδείχθηκε τελικά», «Δεν καταλαβαίνω καν γιατί τον κάλεσαν στο Fan Expo, όταν έχει ιστορικό τέτοιας συμπεριφοράς» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια με τον Μελ Γκίμπσον να χαρακτηρίζεται από πολλούς «απεχθής» και «αηδιαστικός άνθρωπος».

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη με δήλωσή του στην Daily Mail. Αφού καταδίκασε την κίνησή του, τη χαρακτήρισε ως «απερίσκεπτη βλακεία».

«Μερικές φορές, όταν σε σπρώχνουν πάνω σε μια σκηνή, κάτω από τα φώτα, το μυαλό σου είναι παντού και καμιά φορά εκδηλώνεται αυθόρμητα μια απερίσκεπτη βλακεία. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση κακίας και φυσικά ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε ενοχλήθηκε» τόνισε.

Mel Gibson under fire for mocking deaf ASL interpreter at Fan Expo Canada https://t.co/UQrgRxmbSn pic.twitter.com/URZOmZRfkQ August 31, 2026

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