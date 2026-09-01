Από σήμερα ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στα νοσοκομεία – Τα οφέλη για τους ασθενείς και το ΕΣΥ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
H ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και σε όλες τις υγειονομικές δομές του ΕΣΥ ξεκινάει από σήμερα 1η Σεπτέμβριου.
Μετά από μήνες προετοιμασιών το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης (ΠΣΥΕΣ), εφαρμόζεται και στο δημόσιο σύστημα υγείας, γεγονός που θα οδηγήσει στην πλήρη καταγραφή της χορήγησης των φαρμάκων και στους νοσηλευόμενους ασθενείς, όπως ανακοίνωσε μέσω των social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, ξεκινά ένα ακόμη σημαντικό έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ: το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης (ΠΣΥΕΣ).— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 31, 2026
Για πρώτη φορά, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ένας ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του θα…
Πρόκειται για το ίδιο σύστημα που ήδη εφαρμόζεται εξωνοσοκομειακά από γιατρούς και κλινικές αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στα δημόσια νοσοκομεία, όπου οι γιατροί εξακολουθούσαν να γράφουν χειρόγραφα τα φάρμακα των ασθενών, νοσηλευομένων.
Ωστόσο αυτό αλλάζει από σήμερα και για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΥ, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ένας ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, θα καταγράφεται ηλεκτρονικά και θα υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια: από την ιατρική εντολή και την εκτέλεσή της από το νοσοκομειακό φαρμακείο, έως τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή.
«Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που άλλαξε πριν από χρόνια τον τρόπο λειτουργίας της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, περνά πλέον και μέσα στα νοσοκομεία. Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ, με συγκεκριμένα έργα που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών, διευκολύνουν τους επαγγελματίες υγείας και μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τους πόρους του συστήματος υγείας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.
Διαβάστε επίσης
To Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ συμμετέχει στην 90η ΔΕΘ
Νέα δεδομένα για τον καρκίνου του ορθού και τις μεταστάσεις του
HPV: Πώς η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο «ξυπνάει» τον ιό στο δέρμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.