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ΥΓΕΙΑ

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01.09.2026 10:19

Από σήμερα ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στα νοσοκομεία – Τα οφέλη για τους ασθενείς και το ΕΣΥ

01.09.2026 10:19
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H ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και σε όλες τις υγειονομικές δομές του ΕΣΥ ξεκινάει από σήμερα 1η Σεπτέμβριου.

Μετά από μήνες προετοιμασιών το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης (ΠΣΥΕΣ), εφαρμόζεται και στο δημόσιο σύστημα υγείας, γεγονός που θα οδηγήσει στην πλήρη καταγραφή της χορήγησης των φαρμάκων και στους νοσηλευόμενους ασθενείς, όπως ανακοίνωσε μέσω των social media ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Πρόκειται για το ίδιο σύστημα που ήδη εφαρμόζεται εξωνοσοκομειακά από γιατρούς και κλινικές αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στα δημόσια νοσοκομεία, όπου οι γιατροί εξακολουθούσαν να γράφουν χειρόγραφα τα φάρμακα των ασθενών, νοσηλευομένων.

Ωστόσο αυτό αλλάζει από σήμερα και για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΥ, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ένας ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, θα καταγράφεται ηλεκτρονικά και θα υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια: από την ιατρική εντολή και την εκτέλεσή της από το νοσοκομειακό φαρμακείο, έως τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή.

Ποια οφέλη θα φέρει το νέο ψηφιακό σύστημα στον ασθενή και στο ΕΣΥ

  • Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και μείωση των σφαλμάτων στη φαρμακευτική αγωγή.
  • Κατάργηση χειρόγραφων εντολών και διπλών καταχωρήσεων για τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Ενσωμάτωση των εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης.
  • Πλήρης εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου ασθενούς.
  • Επιπλέον για πρώτη φορά, το Υπουργείο Υγείας αποκτά αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία, ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουν καλύτερα τη φαρμακευτική δαπάνη, να εντοπίζουν αποκλίσεις και να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερα τις προμήθειες.

«Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που άλλαξε πριν από χρόνια τον τρόπο λειτουργίας της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, περνά πλέον και μέσα στα νοσοκομεία. Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ, με συγκεκριμένα έργα που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών, διευκολύνουν τους επαγγελματίες υγείας και μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τους πόρους του συστήματος υγείας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

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