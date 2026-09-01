Αμήχανη στιγμή για τον Πούτιν: «Πρέπει να τελειώσει ο “ατέλειωτος” πόλεμος στην Ουκρανία», του είπε ο Μόντι (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι προέτρεψε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Πούτιν απάντησε λακωνικά ότι η Ρωσία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις ανακοινώσεις για σχεδιαζόμενες επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Οι ΗΠΑ προωθούν νομοσχέδιο για επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικά καύσιμα, επηρεάζοντας άμεσα την Ινδία που αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ρωσίας.

Η ινδική πλευρά αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, παρά τις διεθνείς πιέσεις και τα μέτρα που έχουν επιβληθεί από την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό του εμπορίου αυτού.

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Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι έφερε σε αμήχανη θέση τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, όταν προέτρεψε τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να επιτύχει την παύση των εχθροπραξιών

«Η Ινδία υποστηρίζει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα [σ.σ. τον πόλεμο στην Ουκρανία] και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», δήλωσε ο Μόντι, προσθέτοντας ότι «πρέπει να περάσουμε από τον ατέρμονο πόλεμο στο τέλος του πολέμου, στην παύση των εχθροπραξιών» και ότι «κάθε μέρα που ο πόλεμος συνεχίζεται, η ανθρωπότητα κάνει ένα βήμα πίσω».

Ο Πούτιν, εμφανώς ενοχλημένος και με αυστηρό ύφος, έβγαλε το ακουστικό που φορούσε για να ακούει τη μετάφραση και απάντησε κοφτά: «Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρωθυπουργέ. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση». Ωστόσο, χθες, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει «μαζικές επιθέσεις» κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, λίγες ημέρες μετά την πραγματοποίηη μιας καταστροφικής επίθεσης εναντίον μιας αποθήκης πυρομαχικών, εντείνοντας τους φόβους για μια νέα χειμερινή επίθεση.

Η ρωσική επίθεση εναντίον της αποθήκης συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο θανατηφόρων επιθέσεων στη Ουκρανία μέχρι στιγμής, με 38 νεκρούς. Οι ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα αποτελούν τη σοβαρότερη μέχρι στιγμής πρόκληση για το Κίεβο σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες εθνικής ασφάλειας.

Εν τω μεταξύ, αργότερα αυτό το μήνα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ αναμένεται να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο προς τιμήν του Λίντσεϊ Γκράχαμ, το οποίο θα επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε χώρες που συγκαταλέγονται στους πέντε μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ινδίας.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής αργού πετρελαίου της Ινδίας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% των εισαγωγών πετρελαίου της χώρας τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και σχεδόν το 43% έως τις 24 Αυγούστου. Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, οι ρωσικές εξαγωγές προς την Ινδία αυξήθηκαν σε πάνω από 34 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 60% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα εμπορικά στοιχεία της Ινδίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Μόντι, ο Πούτιν εξήρε την αύξηση του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, αλλά πρόσθεσε ότι «πέρυσι παρατηρήθηκε μια ελαφρά μείωση». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 25% στην Ινδία τον Αύγουστο του 2025 λόγω του εμπορίου ενέργειας της με τη Ρωσία, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό δασμό στις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ στο 50%.

Ενώ οι δασμοί για την Ινδία μειώθηκαν στο 18% νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αυξήσουν την προμήθεια αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Ινδία, προκειμένου να αντικαταστήσουν τα ρωσικά βαρέλια.

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